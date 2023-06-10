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經濟
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Meta擬推與Twitter競爭軟件

【明報專訊】美國科技新聞網站《The Verge》披露，Meta（美：META）在內部全體會議向員工公布，計劃通過Instagram推出一款與Twitter競爭的獨立軟件。Meta產品總監Chris Cox表示，新的獨立軟件將基於Instagram，並融入去中心化社交媒體協議ActivityPub。理論上，這款Meta內部稱為「Project 92」的新軟件，可允許用戶將他們的帳戶和追隨者，帶到其他支持ActivityPub的應用程序，包括Mastodon。

將基於Instagram融入ActivityPub

Cox向員工表示，創作者和公眾人物向Meta反映，希望有一個「穩健運作」的平台，Meta正展開磋商，爭取奧花雲費（Oprah Winfrey）、達賴喇嘛等名人承諾使用。《華爾街日報》稱，Meta行政總裁朱克伯格亦在該會議表示，要將生成式人工智能（AI）「融入每個產品」。他透露了一些關於生成式AI的計劃，包括為Messenger和WhatsApp引入AI助理。此外，Instagram也會引入AI圖像編輯工具，用戶將可使用一項照片生成功能，以文字提示AI工具如何修飾自己的照片後，可在Stories分享經修改的照片。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕生成式AI Instagram（IG）

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