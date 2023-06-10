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經濟
國際金融

幣安美國遭割席 銀行擬停美元服務

【明報專訊】美國證交會（SEC）控告幣安（Binance）及其行政總裁趙長鵬違反證券規則後，幣安的美國子公司幣安美國（Binance.US）與銀行合作伙伴的聯繫面臨終止。幣安美國向客戶發出通告，稱其支付及銀行合作伙伴已表示，有意最早在下周二（13日）停止美元服務，這將意味幣安美國接受美元存款及提款的能力將受影響。

幣安美國表示，目前暫停美元存款及經常性購買訂單，並鼓勵客戶在下周二前，透過銀行轉帳提取美元資產。該平台表示，提款時間可能比平時更長，任何提款處理的延誤，可能是由於交易量增加及周末銀行暫停服務所致。

仍為客戶資產維持1：1儲備

該平台強調，仍會為所有客戶資產維持1：1的儲備，只是幣安美國將轉型為僅提供加密貨幣服務的交易所（crypto-only exchange），加密貨幣的交易、存取及質押（Staking，客戶存入代幣獲取利息）等服務仍會如常運作。不過幣安美國下周起只會提供加密貨幣之間的兌換服務，例如比特幣與穩定幣之間的兌換，不會提供加密貨幣與美元的兌換。

SEC本周指控幣安及趙長鵬處理客戶資金不當、誤導投資者和監管機構，以及違反證券規則，正尋求凍結幣安美國的資產，以保護客戶資金。幣安美國在通告批評SEC採取極具侵略性和威嚇性的手段，向美國數碼資產行業發起「意識形態爭鬥」（ ideological campaign），該公司仍將積極捍衛自身和客戶的利益。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美元 幣安美國 幣安（Binance） 美國證交會（SEC）

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