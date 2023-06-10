幣安美國遭割席 銀行擬停美元服務

幣安美國表示，目前暫停美元存款及經常性購買訂單，並鼓勵客戶在下周二前，透過銀行轉帳提取美元資產。該平台表示，提款時間可能比平時更長，任何提款處理的延誤，可能是由於交易量增加及周末銀行暫停服務所致。

仍為客戶資產維持1：1儲備

該平台強調，仍會為所有客戶資產維持1：1的儲備，只是幣安美國將轉型為僅提供加密貨幣服務的交易所（crypto-only exchange），加密貨幣的交易、存取及質押（Staking，客戶存入代幣獲取利息）等服務仍會如常運作。不過幣安美國下周起只會提供加密貨幣之間的兌換服務，例如比特幣與穩定幣之間的兌換，不會提供加密貨幣與美元的兌換。

SEC本周指控幣安及趙長鵬處理客戶資金不當、誤導投資者和監管機構，以及違反證券規則，正尋求凍結幣安美國的資產，以保護客戶資金。幣安美國在通告批評SEC採取極具侵略性和威嚇性的手段，向美國數碼資產行業發起「意識形態爭鬥」（ ideological campaign），該公司仍將積極捍衛自身和客戶的利益。

（綜合報道）

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