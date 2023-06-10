繼福特後 通用加入Tesla充電網 共佔美電動車市佔七成 推動北美充電標準

美股3大指數早段上漲，標普500指數升穿4300點，是去年8月以來首次。標指周四收報4293.93點，較去年10月低位高出20%，進入牛市。

Tesla早段升7% GM漲3%

GM行政總裁巴拉（Mary Barra）稱，讓GM車主使用Tesla超級充電器，將加快電動車普及，而且未來車型採用Tesla的充電接口，可推動單一的北美充電標準。她又透露，與Tesla合作，可為GM的充電設施等成本節省4億美元。

GM的協議，與福特上月跟Tesla達成的協議類似，福特的車主也可使用Tesla的超級充電網絡。福特亦將在兩年後開始生產新的電動車系列時，採用與Tesla相同的充電硬件。GM和福特均表示，使用Tesla充電網絡可助客戶擴大充電的地點，儘管他們仍需適配器才能接入。Tesla亦可為充電業務增加收入。目前該業務的規模仍相對較小。

目前多數汽車製造商將充電業務委託給第三方，有別於Tesla投入巨資在北美部署超級充電站。Tesla此前表示，計劃向其他車廠開放充電網絡，此舉或有助其獲得美國聯邦政府為建設電動車充電網絡而批出的資助。不過部分Tesla車主憂慮，其他電動車也採用原本Tesla專屬的充電網絡，可能使充電等待時間延長。

3車廠結盟或挑戰白宮政策

目前的電動車充電系統，主要分為Tesla自有的「北美充電標準（NACS）」，以及其他電動車製造商的「組合充電系統（CCS）」，後者包含北美及歐洲標準，主要由Tesla以外的車廠採用。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，巴拉稱讚Tesla的充電硬件設計和可靠性，最終可能推動NACS成為北美的統一標準。他又形容，NACS比CCS優勝，可惜歐盟不接受。

分析認為，美國3大電動車製造商結盟，對商業和公共政策有重大影響。美國白宮此前表示，若要獲取價值數十億美元的電動車充電網絡建設費補貼，就要按CCS的標準建設充電網。Tesla、GM和福特結盟，挑戰了白宮的政策方向。不過交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）上月在福特與Tesla達成合作協議後仍強調，電動車行業最終將共同使用一個系統，而適配器允許不同系統合併使用。

《消費者報告》（Consumer Reports）高級政策分析師Chris Harto指出，3家車廠結盟，可能形成一種滾雪球效應，促使更多汽車製造商採用Tesla的標準，可能為採用CCS的車廠及設備供應商構成壓力。對於GM和福特來說，這協議也是一場打賭，押注客戶在獲得Tesla充電服務的同時，不會向Tesla購買下一輛新車。獨立分析師Mark Chadwick指出，這將有助Tesla進一步鞏固電動車市場的主導地位。

（綜合報道）

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