實德環球看好澳門賭收 料全年重上1500億

十六浦新項目擬引入「賊船」

馬浩文說，現時澳門的賭收相當於政府估計全年目標1300億澳門元的一半，料在新的物業項目開幕帶動下，未來一季賭收會較上一季高10％，估計全年賭收達1500億澳門元或以上。但是目前集團無意涉足貴賓博彩，並且視乎是否物色到可信賴而有客源的伙伴才考慮打開國際客源市場。在五一檔期後，他說，訪客會少些參與博彩，反而在餐飲及酒店住宿消費多些。當地政府數據亦顯示，零售表現創紀錄高位。目前當地酒店入住率則相當於2019年的80%至85%。

隨着賭牌重批明朗化，通關復常後，馬浩文表示，實德已修改十六浦新一期發展項目，主要在餐飲、突顯內港旅遊特色方面着手，並會安排「賊船」往來十六浦，目前正與政府商討計劃中。項目亦會作為合作方澳門博彩（0880）推廣文化旅遊的一部分，澳博及實德會繼續依目前各佔51%及49%股權的比例去投資。他指，實德手上仍有銀行融資，支持新的發展。至於在十六浦之外，澳博擬承諾協助發展鄰近內港區，如在生意上屬合理，他也不排除實德會參與。

比特幣存FTX 按法律追討

在投資方面，馬浩文稱，實德的比特幣投資因為存放在已倒閉的FTX平台，因此正按法律程序追討中，涉及投資約過千萬元。至於在美國電動車公司Tesla（美：TSLA）的投資，因為他們留意到電動車在市場佔比仍低，因此認為該股仍有潛力及有信心。收租寫字樓則現小量空置，但是他對香港經濟長遠有信心下，料需求會回流。