明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

巨星傳奇煞停上市 或減價後再IPO 未受惠「周董」效應 傳加長管理層禁售期

【明報專訊】著名台灣藝人周杰倫概念股巨星傳奇（6683）宣布延遲上市，公司已完成公開招股程序，將向申請人悉數退還認購款項。公司指是綜合當前的市場環境及各項因素決定，但仍致力盡快完成全球發售及上市。據了解，巨星傳奇擬短期內減價後重開啟IPO，有市場人士認為，近期市况低迷，新股延遲上市相信反映認購反應未如預期，料減價幅度可能達一至兩成以吸引投資者。

明報記者 鄺海盈

消息人士透露，巨星傳奇重新招股將會加長管理層及股東的股票禁售期，並根據市場情况調整招股價以讓利二級市場，用以提升投資者信心，但未有透露預期減價幅度及再次招股日期。巨星傳奇原招股價為5.5元至6.3元，原定下周一公布分配結果，周二上市，日前曾傳出以5.5元下限定價。

分析：加息周期氣氛低迷

巨星傳奇稱，目前公司基本面良好，不會對公司業務造成任何影響，並預期刊發補充招股章程，更新上市時間表，完成相關程式申請和資料補充。

信誠證券聯席董事張智威表示，新股市場氣氛低迷，導致近日新股認購表現偏弱，估計巨星傳奇重新招股會以大幅度減價，對其集資額或有一定折讓。他認為，新股在加息周期中有結構性的轉變，孖展拆借成本高，新股表現潛水，令投資者卻步。他指出，有部分投資者反在新股上市後跌至最深時購入以博反彈。

過往不時有上市公司叫停原先上市計劃延遲上市，重新招股。較遠者包括領展（0823），因為遭遇居民反對最終對簿公堂，延遲近一年於2005年以每股10.3元重新上市；較近期有AI股商湯（0020），在2021年12月部署招股期間遇上美制裁措施致阻礙原來上市進度，需退款刋發補充文件，重新再入表認購，最終延遲12日在2021年尾上市。至於因市况叫停後重新啟動招股的新股則包括同樣在2021年上市的中國服飾（1146），招股價範圍要由原先的1.9至2.5元調降，最終以1.64元上市，掛牌首日破底下跌約一成。

另外，與巨星傳奇同期招股的科笛（2487）昨公布以21.85元定價，為招股價20.65至24.75元近下限範圍。香港公開發售部分超購0.41倍，國際部分超購0.07倍，一手中籤率100%。乙組只有兩份有效申請。

科笛暗盤潛水 一度跌逾7%

科笛收市後暗盤曾最多跌逾7%，輝立暗盤收報21.5元，跌1.6%，以每手200股，未計手續費，一手賬面蝕70元。

相關字詞﹕科笛集團 張智威 新股 延遲上市 巨星傳奇

上 / 下一篇新聞