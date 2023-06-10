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經濟

百度字節跳動籌備AI對話類產品

【明報專訊】內地科企加快人工智能（AI）佈局，百度（9888）及抖音母企字節跳動據報均在籌備AI對話類產品，前者計劃推出AI對話軟件「萬話」，採用一對一的對話式聊天場景；字節跳動的AI對話類產品就處於內測階段，暫名為「Grace」。

據內媒報道，字節跳動旗下一款代號暫名為「Grace」的AI對話類產品正在做內測，目前已處於「測試完善」階段。字節跳動相關負責人回應內媒查詢時表示，「Grace」是一個AI對話類測試項目的內部代號，目前仍然處於初級階段，僅限內部體驗測試。據了解，字節跳動旗下今日頭條、抖音等產品已推出繪畫、特效等基於AIGC（生成式AI）所研發的功能，有行業人士分析，根據產品測試的一般周期，「Grace」項目或會在兩個月後做外界測試。

至於已在3月推出首款生成式對話產品「文心一言」的百度，內媒則引述消息指，集團計劃推出全新AI對話軟件，採一對一聊天模式，軟件將名為「萬話」。報道指出，企業徵信機構企查查資料顯示，百度旗下關聯公司「北京百度網訊科技有限公司」已申請註冊萬話軟件的著作權。百度回應時確認，已申請智慧財產權註冊登記，但使用規劃不便透露。

百度智慧雲：

文心一言推理性能提升10倍

報道指出，百度旗下的小度、集度汽車、百度地圖、愛奇藝等均與「文心一言」合作。今年5月百度信息分發平台總經理李小婉已在百度萬像大會上透露，未來將推出一款新的AI產品；百度智慧雲日前宣布，自3月起內測兩個月後，「文心一言」推理性能已提升10倍；文心一言高性能模式「文心一言Turbo」推理服務性能提升50倍，大為提升客戶模型使用效果和效率。

相關字詞﹕文心一言 生成式AI 人工智能（AI） 百度 抖音 字節跳動 人工智能

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