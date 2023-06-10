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經濟

中小行加息搶定存 富邦高見4.5厘

【明報專訊】銀行半年結臨近，現時銀行體系總結餘僅有448億元，中小行近日更積極提高定期利率爭取存款。富邦昨日推出3個月新資金港元定期優惠，年利率為4.5厘，暫為全港銀行最高定存息，不分新客戶或現有客戶，起存金額要求100萬元或以上，若以100萬元存款計算，期滿可獲1.125萬元利息。

需新資金 起存額100萬元

富邦目前亦有起存金額較低的定期優惠，客戶存入50萬以上港元新資金，3、6和12個月定期可享3.9厘，1個月和2個月分別有3.3厘和3.6厘利率。此外，大新（2356）昨日亦將3個月以上的定期利率上調0.2厘，利率最高的是100萬元以上的3個月定期，年利率增至3.9厘，以100萬元計算，期滿可獲利息9750元，4、5、6、9和12個月的定期存息增至3.3厘；定存金額為20萬元至100萬元以下的利息，則較以上利率低0.1厘。

港元拆息昨日全線上升，與按揭相關的1個月港元拆息報4.4582厘，上升12.57點子（1厘等於100點子），連升第3日；隔夜拆息昨升81.96點子至3.7346厘。中長線拆息方面，與銀行資金成本相關的3個月期拆息，昨升5.33點子至4.66厘，半年和1年拆息則各升5點子和2.33點子。截至晚上6時半，港匯微跌17點子（1元等於1萬點子），報7.8389。

相關字詞﹕定期存款 銀行體系總結餘 港元拆息

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