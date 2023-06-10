易綱無提谷經濟措施 稱幣策續精準有力

保持流動性合理充裕

他更說，會綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩，推動實體經濟綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

優化跨境人民幣使用政策

在金融行業撐經濟方面，易綱明言，要持續提升金融服務水平，強化對民營小微、鄉村振興等薄弱環節，以及服務業等有利於穩就業行業的金融支持，加大力度支援科技型企業、綠色發展等重點領域融資，深入推進金融市場改革開放。同時，當局要深入推進金融市場改革開放，不斷優化跨境人民幣使用政策，便利企業在跨境貿易投資中使用人民幣。

對於近月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）雙雙下跌，易綱認為，這是因為內地供需恢復存在時間差，以及基數效應明顯。他預期，CPI會在今年下半年有望逐步回升，到今年12月份時，CPI的按年增幅將在1%以上。他相信，相對去年的低基數，今年第二季的國內生產總值（GDP）增速會較高，最終有能力及有條件下，實現今年兩會確定的預期增長等目標。

（解構中國經濟）