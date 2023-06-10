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經濟

內地PPI跌幅逾7年最大 憂陷通縮 CPI升0.2% 人行易綱料下半年逐步回升

【明報專訊】中國國家統計局公布，5月內地居民消費價格（CPI）按年升0.2%（見圖1），符合市場預期，較4月增速微擴0.1個百分點，按月則跌0.2%，連續第4個月回落。同日公布內地工業生產者出廠價格（PPI）則按年跌4.6%，為逾7年來最大跌幅（見圖2）。高盛認為PPI跌幅擴大或令CPI通縮風險增加，並即時下調全年通脹預測至只有0.7%，惟人民銀行行長易綱仍認為CPI會於下半年逐步回升至約1%以上水平。

明報記者 歐陽偉昉、陳偉燊

易綱昨日在一個論壇上表示，近月CPI和PPI皆按月下跌，受供需恢復存在時間差的影響，內地生產加快恢復、物流暢通，但汽車家品等大宗消費需求偏弱。他認為隨着居民消費逐步提升，將轉化為企業和勞工收入，帶動更多消費，預期CPI下半年有望逐步回升，到12月按年升幅將增至1%以上，有信心、能力和條件實現今年經濟增長目標。

高盛下調全年通脹預測至0.7%

高盛指出，5月商品通縮持續，服務業通脹依然疲弱，由於首季供應復蘇強於需求，及後商品價格將因去庫存繼續走弱，雖然服務價格可受惠經濟重啟而企穩，不過該行仍將今年中國通脹預測，下調0.5個百分點至0.7%。

食品價格在內地CPI變化有較大影響，5月食品價格按年上升1%，較4月擴大0.6個百分點，推升通脹0.19個百分點，不過豬肉價格自4月上升4%轉為在5月下跌3.2%。撇除波動較大的食品和能源價格，5月份核心通脹按年上升0.6%，較4月放緩0.1個百分點，按月則持平。

5月內地PPI按年跌4.6%，大於預期的跌4.3%，較4月跌多1個百分點，按月則跌0.9%，連續兩個月下跌。上游產業方面，石油和天然氣開採業價格下降19.1%，黑色金屬冶煉加工業價格下降16.8%；消費品方面，服裝業按年升1%，汽車業按年跌1.1%。

國統局：受國際商品價跌影響

國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，PPI下跌受國際大宗商品價格下跌、國內外工業品市場需求總體偏弱，以及去年同期基數較高影響。高盛預計，PPI下跌主要受商品價格影響，未來幾個月持續收縮，將今年PPI按年變幅預測下調0.9個百分點至按年跌2.2%，不過核心PPI則因服務業需求強韌，將預測上調0.2個百分點至增長1%。

匯豐：本地需求復蘇遲緩

匯豐指出，核心通脹除了因勞動節長假需求消退，旅遊相關價格按月下跌0.6%影響，如租金價格、通訊工具和家用器具價格均按年下跌，反映地產行業和與住房相關的需求尚未穩定。整體而言，該行指5月通脹疲弱受到食品和燃料項目影響，不過核心通脹亦小幅下跌，數據反映內地經濟，特別是本地需求復蘇遲緩，通縮壓力持續存在。

（解構中國經濟）

相關字詞﹕中國經濟 國家統計局

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