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經濟
2023年6月9日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
政府近半億平執觀塘蝕讓樓上舖 3年來零星入市 遠距200億購物業作社福設施目標
勞福局兩年前稱全速去買 疫情影響不大
君傲灣3房1450萬沽 逼高峰價
弦岸3伙特色戶下周四起招標 短期開價 首批不少於50伙
財團屏山申建1536伙 規劃署不反對
人幣低見7.14 潘功勝：強美元難持續 指中國經濟穩中向上撐匯價 美加息近尾聲
大摩料京出招救經濟 或放寬限購力谷基建
三大港股ETF吸逾40億北水
羅兵咸料港IPO集資額仍有望打入全球三甲
金監局：加大新型及服務消費金融支持
中證監：強化長期價值投資 優化互聯互通
彭博：渣打擬港英星裁逾百人
周大福全年少賺兩成 港同店銷售升 末期息連特別息派1元 集團料營運持續改善
攜程首季轉賺34億人幣 股價升逾5%
王傳福：汽車業進淘汰賽 新能源車核心技術成關鍵
商務部組織汽車促銷活動 要求車企推購車優惠
澳門博企海外辦活動 冀吸更多國際遊客
港科探索受惠感謝祭 上月GMV增17%
施羅德獲內地許可證 可獨資營運基金公司
Model 3獲美全額免稅 Tesla九連升 符《通脹削減法》要求 減依賴中國電池
歐GDP連跌兩季 陷技術性衰退
美新領失業金人數逾年半新高 債息回落
張兆聰：新盤銷售強勁 新地可趁低吸
植耀輝：港股欠主題概念股帶動升勢
盧駿匡：恒指下一個明顯阻力約19600點
葉創成：「中特估」吼中通服 握數字基建商機
技術取勝：中糧家佳康料近2元沽壓大
劉思明：促消費活動出台 防對車股刺激短暫
周顯：貨幣互換 中國蝕底
譚新強：造空Magnificent 7 造多恒指？
湯文亮：做當舖好過做銀行
弱圓低息效應 外資對日本樓需求升
技術取勝：中糧家佳康料近2元沽壓大
【明報專訊】中交建短線4.9元有阻力（圖）
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