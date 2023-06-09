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經濟
國際金融

Model 3獲美全額免稅 Tesla九連升 符《通脹削減法》要求 減依賴中國電池

【明報專訊】美國國稅局（IRS）證實，特斯拉（Tesla）（美：TSLA） 全部Model 3車款都合資格獲取《通脹削減法》（IRA） 的7500美元全額稅務抵免，有助刺激Model 3銷情，緩解市場對Tesla電動車銷售放緩的擔憂。此外，美國經濟數據持續穩健，也緩解了市場對經濟衰退的憂慮，推動科技股及增長股近期上漲。Tesla股價截至周三已連升9天，是2021年1月以來最長的升浪。該股昨早段續升1%，今年以來升逾八成，高見227美元，為7個月高位。

根據《通脹削減法》 ，美國今年4月18日以後銷售的電動車，至少要有價值50%的電池組在北美生產或組裝，才可獲五成的電動車稅務抵免（3750美元）。要獲其餘五成的稅務抵免，至少要有價值40%的電池組關鍵材料來自美國，或與美國有自由貿易協定的國家，以降低汽車業對中國電池供應鏈的依賴。

料助刺激銷情 股價7個月新高

Tesla本來只有各Model Y車款，以及其中一款Model 3可享7500美元的全額稅務抵免，現在全部3款Model 3均享有此優惠，給予Tesla更大的價格優勢。根據美國科技博客《TechCrunch》的數據， BMW、Rivian、富豪（Volvo）和現代（Hyundai）等銷售的電動車，完全不符合稅務抵免的資格。

路透社指出，以加州銷售的40,240美元起價的Model 3為例，當計入7500美元聯邦稅務抵免，再加上加州的7500美元退稅（視符家庭收入等條件），車價可降至25,240美元，較開價逾26,320美元的豐田Camry划算。

摩根士丹利分析師Adam Jonas指出，全部Model 3符合全額稅務抵免的資格，意味Tesla可能調整了供應鏈。Tesla採購中國寧德時代的磷酸鐵鋰（LFP）電池用於基礎款的Model 3。寧德時代此前表示，與Tesla終止合作關係的傳言不實。有分析估計，Tesla可能將中國產的電池向加拿大出口，然後騰出美國生產的電池組應付本土交付。

為迎合北美生產帶來的稅務優惠，Tesla已確認於毗鄰美國得州的墨西哥蒙特雷（Monterrey）建廠的計劃。內地科技媒體《36氪》引述消息人士稱，Tesla嘗試在墨西哥複製上海超級工廠，包括其供應鏈體系。目前Tesla汽車業務高級副總裁朱曉彤將大量精力花在蒙特雷建廠，而上海超級工廠的落成和投產，正是由朱曉彤主導。《36氪》的消息續稱，Tesla亦動員中國的供應鏈企業赴墨西哥建廠。

動員中國供應鏈企業赴墨西哥建廠

Tesla的供應鏈是保障產能、提升電動車業務毛利率的關鍵。Tesla在上海建廠後，已建立一套成熟、穩定的供應鏈體系。Tesla去年在全球交付131萬輛電動車，僅上海就完成逾71萬輛，支撐了Tesla全年28.5%的毛利率。

部分Tesla供應商已宣布墨西哥建廠的規劃，例如旭升集團3月底曾表示，將在墨西哥建設生產基地，總投資額不超過2.76億美元。該項目5月在墨西哥科阿韋拉州正式啟動。接近該項目的人士向《36氪》表示，若一切順利，該廠在明年7、8月可以投產。

此外，內地多家產線設備生產商已在墨西哥設辦公室，負責設計、售後配套等環節。業內人士指出，內地大部分新能源產業鏈企業也願意借Tesla的關係進軍海外市場。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕供應鏈 超級工廠 墨西哥 稅務優惠 通脹削減法 股價 特斯拉（Tesla）

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