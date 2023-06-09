澳門博企海外辦活動 冀吸更多國際遊客

金沙中國伙中小企赴星宣傳

金沙中國總裁王英偉指出，期望透過此標誌活動，提高澳門作為國際休閒會展旅遊目的地的形象，吸引更多國際遊客到訪澳門並延長逗留時間，全力支持及配合澳門政府開拓多元化國際客源、刺激旅遊業及經濟復蘇的政策目標。同時藉此機會重點推介部分澳門中小企業，助他們走向國際。據報道，活動總預算約數百萬美元；金沙中國更擬將「展示澳門」發展成年度盛事。

此外，澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合在剛過去的6月2日到4日，在泰國參與澳門政府旅遊局舉辦的大型路展活動，其間推出期間限定住宿套票，日期由6月5日至6月28日，套票價錢由1499澳門元、1999澳門元及2159澳門元不等。集團更指出，未來將推出更多特色旅遊產品，開拓國際旅客市場。

澳博美高梅推住宿優惠

澳娛綜合及美高梅中國（2282）更由昨日起至6月12日，參加澳門旅遊局於青島市奧林匹克帆船中心舉辦的「山東．青島澳門周」大型路展活動。澳娛綜合將在期間提供並酒店優惠及入住上葡京等的抽獎活動；美高梅中國則美高梅中國則推出限時客房及送出旅遊優惠，總值達1200萬澳門元。