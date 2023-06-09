明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

王傳福：汽車業進淘汰賽 新能源車核心技術成關鍵

【明報專訊】比亞迪（1211）董事長王傳福昨出席股東大會，指汽車行業已進入淘汰賽階段，有新能源汽車核心技術的企業才可留下。另外中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布最新乘用車零售數據，能源汽車零售和國內滲透率均增加，但指穩定燃油車消費有助穩定新能源發展。

王傳福在大會中表示，行業機遇窗口期只有3至5年，因此車型和技術路線的選擇很重要，更形容新能源汽車市場如戰場，有些車企到後期崩盤，便需要快速決策。

指市場如戰場 需快速決策

內地新能源汽車場競爭愈加激烈，年初以來不少車廠均傳來減價消息，某程度亦為銷量來支持。根據乘聯會昨日公布的5月數據，乘用車零售按年增長28.6%至174.2萬輛、按季多7.3%%；年初至今累計零售則按年升4.2%至763.2萬輛。

乘聯會表示，3月以來的促銷價格熱度逐漸消退，但促銷仍處高位，消費者觀望情緒得以緩解，加上近期大量新品和低價新款推出，消費需求有所釋放。乘聯會續指出，乘用車市場進入半年尾聲，各地方和車企努力衝刺銷量，因此6月仍是產銷走勢較好的月份。隨着新能源的強勢增長，市場競爭更加激烈，近期上市車型產品力穩步提升，銷量分化現象更明顯，車企半年市場表現或加速分化。

乘聯會：自主品牌新能源車滲透率57%

另外，5月份新能源汽車廠商零售滲透率，按年提升6.7個百分點至33.3%、自主品牌新能源車滲透率為57.1%。乘聯會指出，5月新能源乘用車企業總體走勢較強，而比亞迪的純電動和插電式混合動力車等自主品牌，在新能源有領先地位；至於長安、吉利（0175）等傳統車企在新能源板塊的表現尤為頑強。

此外，乘聯會認為穩定燃油車消費是穩定車市增長，尤其是穩定新能源發展的重要基礎保障。該會又指出，產業仍處於發展初期關鍵階段，多數新能源車型尚未形成規模效應，新能源業務處於普遍虧損狀態。

相關字詞﹕乘聯會 王傳福 比亞迪

上 / 下一篇新聞

政府近半億平執觀塘蝕讓樓上舖 3年來零星入市 遠距200億購物業作社福設施目標
政府近半億平執觀塘蝕讓樓上舖 3年來零星入市 遠距200億購物業作社福設施目標
勞福局兩年前稱全速去買 疫情影響不大
勞福局兩年前稱全速去買 疫情影響不大
君傲灣3房1450萬沽 逼高峰價
君傲灣3房1450萬沽 逼高峰價
弦岸3伙特色戶下周四起招標 短期開價 首批不少於50伙
弦岸3伙特色戶下周四起招標 短期開價 首批不少於50伙
財團屏山申建1536伙 規劃署不反對
財團屏山申建1536伙 規劃署不反對
人幣低見7.14 潘功勝：強美元難持續 指中國經濟穩中向上撐匯價 美加息近尾聲
人幣低見7.14 潘功勝：強美元難持續 指中國經濟穩中向上撐匯價 美加息近尾聲
大摩料京出招救經濟 或放寬限購力谷基建
大摩料京出招救經濟 或放寬限購力谷基建
三大港股ETF吸逾40億北水
三大港股ETF吸逾40億北水
羅兵咸料港IPO集資額仍有望打入全球三甲
羅兵咸料港IPO集資額仍有望打入全球三甲
金監局：加大新型及服務消費金融支持
金監局：加大新型及服務消費金融支持
中證監：強化長期價值投資 優化互聯互通
中證監：強化長期價值投資 優化互聯互通
彭博：渣打擬港英星裁逾百人
彭博：渣打擬港英星裁逾百人
周大福全年少賺兩成 港同店銷售升 末期息連特別息派1元 集團料營運持續改善
周大福全年少賺兩成 港同店銷售升 末期息連特別息派1元 集團料營運持續改善
攜程首季轉賺34億人幣 股價升逾5%
攜程首季轉賺34億人幣 股價升逾5%
商務部組織汽車促銷活動 要求車企推購車優惠
商務部組織汽車促銷活動 要求車企推購車優惠
澳門博企海外辦活動 冀吸更多國際遊客
澳門博企海外辦活動 冀吸更多國際遊客
港科探索受惠感謝祭 上月GMV增17%
港科探索受惠感謝祭 上月GMV增17%
施羅德獲內地許可證 可獨資營運基金公司
施羅德獲內地許可證 可獨資營運基金公司
Model 3獲美全額免稅 Tesla九連升 符《通脹削減法》要求 減依賴中國電池
Model 3獲美全額免稅 Tesla九連升 符《通脹削減法》要求 減依賴中國電池
歐GDP連跌兩季 陷技術性衰退
歐GDP連跌兩季 陷技術性衰退
美新領失業金人數逾年半新高 債息回落
美新領失業金人數逾年半新高 債息回落
張兆聰：新盤銷售強勁 新地可趁低吸
張兆聰：新盤銷售強勁 新地可趁低吸
植耀輝：港股欠主題概念股帶動升勢
植耀輝：港股欠主題概念股帶動升勢
盧駿匡：恒指下一個明顯阻力約19600點
盧駿匡：恒指下一個明顯阻力約19600點
葉創成：「中特估」吼中通服 握數字基建商機
葉創成：「中特估」吼中通服 握數字基建商機
技術取勝：中糧家佳康料近2元沽壓大
技術取勝：中糧家佳康料近2元沽壓大
劉思明：促消費活動出台 防對車股刺激短暫
劉思明：促消費活動出台 防對車股刺激短暫
周顯：貨幣互換 中國蝕底
周顯：貨幣互換 中國蝕底
譚新強：造空Magnificent 7 造多恒指？
譚新強：造空Magnificent 7 造多恒指？
湯文亮：做當舖好過做銀行
湯文亮：做當舖好過做銀行
弱圓低息效應 外資對日本樓需求升
弱圓低息效應 外資對日本樓需求升