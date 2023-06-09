攜程首季轉賺34億人幣 股價升逾5%

純利仍未回復至疫前水平

攜程首季賺33.75億元，去年同期虧損9.89億元，較去年第四季20.57億元亦多賺約64%，但相比疫情前2019年同期的46.13億元，仍差約12億元才回復至疫情前水平。而非公認會計準則的淨利賺20.65億元，去年同期虧損3600萬元，亦較疫情前的17.5億元多。期內經調整EBITDA按年為28.2億元，其利潤率達31%，去年同期僅有2%。

「住宿預訂」收入按年增1.4倍

受惠於旅遊市場的顯著復蘇，令期內扣減銷售稅及附加費後淨收入為91.98億元，按年升近1.24倍，亦遠勝市場預期約80億元水平，甚至較疫情前同期、即2019年首季的81.64億元高出12.7%（見表）。隨內地的大部分旅行限制和隔離政策取消，攜程的主要業務均大幅改善。「住宿預訂」按年增加1.4倍至34.8億元，預期為29.9億元；「交通票務」按年升近1.5倍至41.56億元，預期為36.4億元；「旅遊度假」按年升2.1倍至3.86億元，貼近市場預期的3.43億元；「商旅管理」按年升1倍至4.45億元，稍低於預期的3.46億元。

攜程首席執行官孫潔表示，在過去的3年，他們一直專注於增強供應鏈、內容提供和服務質量。她績稱，以上的改進，使攜程能夠更好地捕捉被壓抑的旅行需求，並為可持續增長奠定堅實的基礎。

花旗認為攜程首季業績堅實，尤其收入更勝疫前、經調整盈利率高於預期；又指5月以來本地旅遊業大致回復至疫前水平，境外旅遊於今年第二、第三季國際航班量回升後，亦會有更顯著復蘇，均有利集團業務。

另外，聯交所股權披露顯示，The Capital Group申報，於6月2日以每股均價34.26美元，增持攜程193.47萬股，涉及資金約5.17億港元，持股量由4.92%增至5.22%。