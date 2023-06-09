周大福全年少賺兩成 港同店銷售升 末期息連特別息派1元 集團料營運持續改善

明報記者 蕭嘉聰

集團全年營業額按年下跌4.3%至946.84億元，當中零售及批發分別佔45.6%及54.4%；核心運營利潤為94.4億元，按年跌5.6%；毛利率亦按年下跌0.2個百分點至22.4%。周大福表示，期內零售產品毛利率提高，緩解黃金和批發營業額佔比增加的影響，經調整後的毛利率為23.7%，主要經營溢利率為10%。

內地全年營業額跌 港澳等市場升

以市場計，內地全年營業額按年下跌6.1%至816.2億元；港澳及其他市場營業額為130.6億元，按年升8.1%。周大福表示，去年內地疫情影響第三財季表現，至第四財季已呈現復蘇迹象。此外，由於香港社交距離措施放寬，令婚嫁積壓需求獲得釋放，以及內地邊境口岸重開，港澳及其他市場下半財年顯著復蘇。

同店銷售方面，內地全年同店銷售跌13.1%；香港及澳門同店銷售增18.3%。集團表示，去年底香港與內地恢復旅遊，大量內地旅客到訪，帶動香港同店銷售期內躍升；由於業務較依賴內地旅客消費，澳門同店銷售下降17.8%。

內地7000店目標 提早達成

截至今年3月底止，集團於內地期內淨開設1631個零售點，合共有7269個周大福珠寶零售點，較原定2025財年開設7000間門店的目標提早兩年完成；香港及澳門就淨關閉9個零售點至86個零售點，集團整體共有7655個零售略。

周大福表示，未來業務增長計劃將專注於高質量擴張、提升現有零售網絡的門店效益及加強顧客體驗。據了解，今財年內地開店目標約600至800間門店。

集團又預期，今個財年將是復蘇及恢復常態的一年，預期營運及財政表現將持續改善，上年度下半年提出五大策略方針，包括提升品牌定位、加強產品差異化、提升營運效率及韌性等，將有助集團提升競爭力及盈利質素。周大福昨日績前收市報13.8元，跌0.3%。