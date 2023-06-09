財團屏山申建1536伙 規劃署不反對

署方籲修訂油麻地部分地積比

資料顯示，上述申請地點位於元朗屏山丈量約份第121約多個地段，鄰近帝庭居，地盤面積約15.6萬方呎，一半地皮屬「綜合發展區」，餘下一半地皮則為「鄉村式發展」用途，財團早前申請改劃成「住宅（乙類）」，擬以總地積比率4.98倍發展4幢大樓（包括3幢住宅大廈及1幢安老院舍），提供1536伙私宅，平均面積約459方呎，另安老院舍設222個牀位，總樓面77.9萬方呎。

另規劃署亦建議修訂《油麻地分區計劃大綱圖》，涵蓋範圍由登打士街至佐敦道之間土地，其中沿彌敦道兩旁的商業地，地積比率由現時的12倍，提高至15倍，高度則由110米（主水平基準以上，下同）增至140米；而區內可作住宅用途的土地，地積比由現時最高7.5倍增至8.5倍。

恒地近11億統一落山道舊樓業權

此外，恒地（0012）昨日再透過強拍統一舊樓業權，物業位於土瓜灣落山道72至76號及土瓜灣道72至76B號，恒地執行董事黃浩明在無對手下，以底價10.71億元投得項目，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。黃氏投得項目後表示，是次統一的地盤，是土瓜灣舊樓群4個地盤的最後一個，整個項目收購時間長達7年，4個地盤合併後面積約42,467方呎，重建後總樓面約38.2萬方呎，擬發展1或2座商住物業，提供中小型上車盤，最快兩年半後以樓花形式發售。恒地年報顯示，土瓜灣重建項目橫跨土瓜灣道、落山道、下鄉道、麗華街及美華街共5條街道，4個項目併購共涉41.58億元。

[香港地產]