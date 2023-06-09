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經濟
香港地產

弦岸3伙特色戶下周四起招標 短期開價 首批不少於50伙

【明報專訊】莊士中國（0298）發展的鴨脷洲弦岸，昨首度開放示範單位供傳媒參觀，及至傍晚突擊上載首份銷售安排，將以招標形式推出5樓A、D及E室3伙連平台特色戶，單位實用面積介乎234至279方呎，均為1房戶型，各連66至370方呎平台，由下周四起至8月31日招標。

首度開示位傳媒參觀

莊士中國投資主席莊家彬昨於記者會上表示，計劃下周開放弦岸示範單位予公眾參觀，並短期開價，首張價單將不少於50伙，料本月開售，項目定價將參考同區屋苑。

至於項目的示範單位，以18樓A室為藍本，實用面積317方呎，1房戶型，為項目面積最大的分層戶型，設一對連裝修及清水示位。

連裝修示範單位的睡房及浴室門位置略經改動，而清水示位的玄關位設入牆儲物櫃，浴室採雙門設計，連接客飯廳及睡房，而廳房均設曲尺窗，所有單位均可用智能電話或語音開關及遙控家電，並可操作升降機和開信箱。項目模型亦顯示，弦岸設戶外泳池及燒烤區等會所設施。

NOVO LAND 2A收5315票

超額27倍

至於新地（0016）屯門新盤NOVO LAND第2A期首輪開售，於昨日截票共接獲5315購樓意向登記，當中包括68票代理入票，較明日發售的188伙，超額認購逾27倍。

另外，共居空間營運商WEAVE LIVING旗下西半山羅便臣道68號招租，項目名為WEAVE RESIDENCES–ROBINSON，共提供25個實用面積約706方呎住宅單位，分2房戶、2房寵物友好單位及連天台單位，月租由39,870元起，呎租約56元，其中2房寵物友好單位租期必須多於12個月。

[香港地產]

相關字詞﹕NOVO LAND第2A期 特色單位 新盤招標 招標售樓 示範單位 弦岸 莊家彬 新盤部署 一手新盤

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