君傲灣3房1450萬沽 逼高峰價

裕泰興家族逼高峰價買藍塘道豪宅

另外，資料顯示，跑馬地藍塘道康蘭苑中層戶，單位實用994方呎，3房1套間隔，上月以2399.9萬元連車位易手，實呎24,144元，呎價及售價逼近屋苑新高。翻查紀錄，該廈低4層同面積單位，2021年9月以2400萬元連車位售出，實呎24,145元，即現時成交價較高峰期只差1000元。是次成交單位之買家以羅詠逑登記，據知為裕泰興羅氏家族成員，而原業主2006年763.8萬元購入，持貨約17年，帳面獲利1636.1萬元或2.1倍。

第一城本月首周錄兩宗逾千萬成交

新界大型屋苑方面，沙田第一城本月首周錄約3宗成交，其中2宗成交價逾千萬元。中原分區營業經理侯惠良表示，屋苑33座中層A室，實用面積820方呎，3房1套間隔，以1158萬元易手，實呎14,121元。原業主2008年480萬元購入，持貨約15年，帳面獲利約678萬元，升值約1.4倍。

租賃市場方面，具內地背景人士近月積極來港承租單位，令租賃旺季提早來臨。香港置業首席區域營業董事梁文輝表示， 黃竹坑站晉環上月連錄逾30宗租成交，料約一半屬「港漂」個案。其中1A座中低層F室，實用937方呎，3房1套連多用途房間隔，原以4.8萬元放租，至近日獲港漂以4.5萬元承租，呎租48元。香港置業分行高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站帝峯．皇殿8座極高層B室，實用1015方呎，3房1套連工人套房間隔，向南享維港煙花海景，以4.5萬元租出，實用呎租約44.3元，租客為家庭客，單位已附全屋家俬。業主2011年約2229.8萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

[香港地產]