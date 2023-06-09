勞福局兩年前稱全速去買 疫情影響不大

何啟明亦指出，因購置物業涉及商業交易，不想影響市場價格和意欲，指會適時再公布。事實上，3年快將過去，政府暫只得零星入市個案，立法會議員鄭泳舜解釋，過去2至3年政府專注抗疫事宜，而本港經濟全面復常，樓市亦非淡靜，市場上有各類商業樓宇可供選擇，預計政府未來將再度入市，同時亦希望政府適時公布購置詳情，如購入的物業以及其用途等。

鄭泳舜：舊區社福設施嚴重缺乏

鄭泳舜坦言，大眾一直關注社福設施的規劃，特別是日前深水埗桂林街發生命案，3名非華裔女童被人焗死事件，事件反映目前的社福設施不足，令悲劇發生。他更指，舊區如深水埗區等的福利設施嚴重缺乏，期望政府可盡快購置物業作福利設施用途。

據2020年5月財委會討論文件顯示，財委會批准撥款後，社署和產業署最早在2021年首季開始購置首批物業，該購置計劃預計於今年購置最後一批物業， 而最後一批的相關設施將最早在2024至2025年投入服務。

[香港地產]