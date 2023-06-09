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政府近半億平執觀塘蝕讓樓上舖 3年來零星入市 遠距200億購物業作社福設施目標

【明報專訊】政府早在2019/20年度《財政預算案》宣布，由社署及產業署負責在3年內共斥200億元購置物業作社福設施，但自2020年6月獲撥款後，至今快將3年，即使工商舖物業價格大跌，政府亦僅作零星入市。資料顯示，政府上月終再入市，以4600萬元購入觀塘一個面積逾4000方呎的樓上舖，原業主持貨9年帳面勁蝕1236萬元或21%。本報統計，政府近3年較矚目入市個案亦只有數宗（見表），與200億元的目標尚有一大段距離。本報昨曾向產業署查詢，但至截稿前未獲回覆。

200億元實際相等於今年4月政府派發第一期消費券，為市場所注入的消費力，亦幾近相等於4幅新地（0016）今年3月底以47.29億元投得的旺角洗衣街商業地中標價。資料顯示，上述位於觀塘駿業街56號中海日升中心1樓B號舖位，面積約4229方呎，上月中以4600萬元售出，呎價約10,877元，登記買家為The Financial Secretary Incorporated，即財政司長法團。資料顯示，物業原由一食肆以月租10.5萬租用，租約期至本月屆滿。據悉，物業曾叫價7800萬元放售，現成交價較叫價低3200萬元或41%，原業主早於2014年以5836萬元購入，持貨9年帳面蝕1236萬元或21%。

原業主持貨9年勁蝕1236萬

翻查資料，政府自2019/20年度公布斥資200億元購置物業以提供社福設施後，曾公布福利設施清單，包括各類支援中心、康復服務設施等所需要數目，亦公開邀請業主就其可能合適處所提交放售建議，計劃在2020年6月獲撥款，並在同年9月起展開申請，迄今快將3年，卻僅購入零星物業，除了最新購入的中海日升中心樓上舖外，餘下較矚目的個案，就是2021年底以3650萬元購入長沙灣單幢樓尚南天1樓1號及2號舖連外牆，面積約3600方呎，呎價約10,139元，以及去年7500萬元購入上環華秦國際大廈1樓全層，面積6350方呎，呎價11,811元，上述3個物業共涉1.575億元，其中位於尚南天物業已作社福設施，現由香港基督教服務處使用，並作旗下匯愛家長資源中心。

傳英皇駱克道81號全幢700萬租出

另外，英皇（0163）灣仔駱克道81號全幢商廈，總樓面約13萬方呎，有傳獲租戶全幢洽租，更有傳作價近700萬元，呎租約54元，惟英皇方面指不就租賃作回應。西環高樂花園一車位，上月以210萬元售出，買家為安利達置業有限公司，董事包括投資者紀寶及相關人士；原業主1996年以60萬元購入，持貨約27年，帳面獲利150萬元或2.5倍。

明報記者

[香港地產]

相關字詞﹕200億購社福物業 中海日升中心 財政司司長法團 產業署 社署 政府 社福設施

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