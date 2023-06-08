南固臺連鄰地申建255伙 規劃署不反對

資料顯示，上述項目申請地點包括灣仔山坡臺1、1A、2和3號、船街55號（南固臺）、捷船街1至5號（合和2014年投得的官地）、船街53號（妙鏡臺）和毗連政府土地，地盤面積約3.06萬方呎，擬改劃為「綜合發展區」地帶，並以5倍地積比率發展，擬建1幢不多於21層高的住宅大廈，提供255伙，涉約14.97萬方呎，另設2570方呎非住用樓面，總樓面約15.22萬方呎。至於發展範圍內的南固臺，是香港一級歷史建築，外牆以紅磚建成，由富商杜仲文1917年買入地皮興建而成，及後合和在1988年購入。

蘭桂坊伙遠展蠔涌建洋房料過關

此外，「蘭桂坊之父」盛智文旗下蘭桂坊集團伙拍遠展（0035）等，就購入西貢蠔涌鄰近前亞視片廠一幅地皮，去年11月申請作住宅發展，提供22座洋房。

規劃署文件指，該署不反對申請，意味城規會明日很大機會「開綠燈」。資料顯示，地盤面積共14.76萬方呎，發展商擬作兩期發展，改劃申請主要在地盤南面的第2期發展，申請建築物高度限制至約12米，擬建22幢最多6層高（另設1層停車間）的物業，總樓面約4.44萬方呎。地盤北面則屬第1期發展，2013年已獲准興建26幢不多於3層高的洋房，總樓面約5.66萬方呎，即整個項目將建48幢洋房，總樓面約10.1萬方呎。