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經濟

香港地產

鴨脷洲弦岸上樓書 今開示位料日內開價

【明報專訊】市場聚焦新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期即將開售，港島新盤戰亦升溫。莊士中國（0298）旗下鴨脷洲弦岸已上載樓書，今日首度開放示範單位予傳媒參觀，反映銷售進入直路，料日內開價。此外，嘉里（0683）牽頭的黃竹坑站港島南岸4期海盈山亦蓄勢待發，料即將開放設於鰂魚涌嘉里中心的示範單位。

開放式戶最細205呎

即將登場的弦岸，關鍵日期為明年9月，提供105伙，包括20個開放式戶、77個1房戶、8個特色戶，單位實用面積205至317方呎；莊士中國主席莊家彬曾表示，弦岸擬本月內開價和開售，特色戶則招標發售，首張價單料不少於50伙。

海盈山短期開放示位

至於市場定位為南區豪宅，單位總數800伙、早前已獲批預售樓花的海盈山，市場估計短期內向傳媒開放示範單位；海盈山單位實用面積約351至2291方呎，涵蓋1房至4房間隔，預計關鍵日期為2025年3月及2025年5月。

NOVO LAND第2A期方面，今日將截止認購，新地代理總經理陳漢麟指，項目上周五起收票，至周二晚暫收逾4000票，以首輪188伙計超額逾20倍。市場估計，連同昨日新入票，估計已累收約4500票。另新地同系大埔白石角University Hill第2B期，本月至今暫時累售10伙，吸金近5500萬元，最新售出優景閣第6座10樓B1室，實用面積444方呎2房間隔，成交價846萬元，實呎約19,050元。

維港1號加推124伙

另一方面，中海外（0688）旗下已屆現樓、2021年夏天推出至今累售約622伙、套現約73.5億元的啟德跑道區維港1號，突擊加推全新第7號價單涉124伙，包括1房戶46伙、2房戶62伙、3房戶16伙，提供最高17.5%折扣（包括4%於6月11日至9月30日限時折扣），單位折實價829萬至1798萬餘元，折實實呎2.28萬至2.81萬元，整批折實均呎2.59萬元。

相關字詞﹕維港1號 University Hill第2B期 海盈山 弦岸 NOVO LAND第2A期

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