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經濟

香港地產

會展廣場辦公大樓呎售3.4萬 今年新高

【明報專訊】商廈罕有錄大額成交，中國生態旅遊集團（1371）以約3.098億元，出售灣仔會展廣場辦公大樓33樓7至9室，物業原作自用，以面積約9000方呎計，呎價約3.44萬元，呎價屬該廈今年新高。買家為香港影像有限公司，公司董事為郭龍、李之林。資料顯示，中國生態旅遊集團2007年9月逾1.02億元購入，現以3.098億元出售，帳面獲利逾2.07億元，物業近16年升值逾2倍。

中國生態旅遊持貨16年賺逾2億

翻查資料，連同上述成交，該廈今年先後連錄2宗成交，另一宗成交於今年4月錄得，有「台灣張」之稱的投資者張彥緒持有的27樓2、8至12室，面積約8206方呎，以2.55億元易手，呎價31,075元。不過，該廈最高呎價紀錄則於2018年錄得，原由世茂房地產（0813）或有關人士持有的43樓7至12室，面積約1萬方呎，以約5.511億元「賣殼」售出，呎價5.5萬元，位列全港商廈呎價首5位之一。

建行5300萬放售觀塘協和街舖

舖位市場隨着通關復蘇，有銀行放售所持物業。美聯旺舖營業董事陳文譜表示，觀塘協和街合和大廈地下及閣樓17至18號舖，總面積2530方呎（包括地下面積約1280方呎、閣樓約1250方呎），現叫價約5300萬元放售，呎價約2.1萬元。資料顯示，物業現由中國建設銀行（亞洲）持有，OK便利店以月租11.7萬元租用，租約期至2025年11月，以放售價計，租金回報約2.6厘。該舖早在1969年曾由匯豐銀行以14.8萬元購入，其後輾轉由不同業主持有，至2009年則由建行持貨至今。

歌賦山道15號放售 9月19日截標

此外，原由深圳富豪、祥祺集團董事長陳紅天持有的山頂歌賦山道15號，項目早前被接管，新近委託第一太平戴維斯任獨家代理，以公開招標形式出售，截標日期為今年9月19日。項目地盤面積約18,469方呎，是一幢3層高獨立巨宅，設花園及庭院，另配有兩層地庫和一層獨立車庫。

資料顯示，陳氏2016年6月以公司名義，斥約21億元向莊士機構（0367）購入物業，以物業樓面9212方呎計，呎價約22.8萬元，曾創亞洲洋房呎價新高，現已拆卸並作重建，但已停工多時。

相關字詞﹕中國生態旅遊集團 祥祺集團 陳紅天 中國建設銀行 世茂房地產 會展廣場辦公大樓

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