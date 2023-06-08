愉富大廈3房連車位 月租7.1萬 每呎45元

內地生預付一年共26萬租雲匯3房

中原地產分行高級資深分區營業經理張偉光表示，愉富大廈A座中層2室，實用1570方呎，3房1套間隔，享開揚遠景，業主以7.1萬元將單位連車位租出，實用呎租約45元。

業主2011年3090萬元購入，持貨約12年，租金回報約2.8厘。

中原地產分行經理何偉雄則指，內地生積極尋覓租盤，方便新學年於本港升學，雲匯7座中層B1室，實用629方呎，3房間隔，以月租2.2萬元租出，實用呎租35元，屬市價水平。

何偉雄又表示，租客為3名內地女學生，新學年將於中大升學，見屋苑位置方便上學，預付一年租金涉約26萬元。業主2019年1076萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

金鐘上班族9300元租高爾夫．御苑

此外，上水高爾夫．御苑亦錄得本月首宗租賃成交，利嘉閣地產首席聯席董事黃靜顏表示，屋苑7座中層H室，實用277方呎，開放式間隔，望開揚景，獲金鐘上班的大學畢業生以9300元承租，實呎租金約33.6元，租客指東鐵線過海段開通後，由上水可直達金鐘，方便上班。業主2022年以430萬元買入，租金回報約2.6厘。

另方面，香港置業高級聯席董事翁嘉慧稱，鄰近港鐵奧運站的凱帆軒，位於1座中層G室，實用450方呎，2房間隔，向南望海景，獲區內客以約1.9萬元承租，實用呎租約42.2元。

業主2020年6月約876萬元購入，租金回報約2.6厘。