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經濟

香港地產

傲雲峰2房實呎破2萬 逼高峰價 租客無睇樓1463萬購海之戀3房戶

【明報專訊】雖然二手交投淡靜，但大型屋苑做價未見大幅回落，更重返近2021年樓價高峰，其中鄰近啟德體育園、樓齡近20年的土瓜灣傲雲峰，一個高層海景2房單位，最新以1080萬元易手，成交價除為屋苑一年來2房戶新高外，呎價亦逼近2021年高峰約2.1萬元水平。此外，一名租客在無睇樓下，亦以近1463萬元購入荃灣海之戀一個海景3房單位自住。

近期啟德跑道區多個新盤屢錄高價成交，刺激鄰近地區的二手屋苑做價。中原地產高級分行經理葉文浩表示，傲雲峰6座極高層C室，實用面積539方呎，2房間隔，望開揚市景及享海景，屬屋苑罕有放盤，獲用家1080萬元承接，實呎20,037元。原業主2010年以495.8萬元買入，持貨約13年，帳面獲利584.2萬元或約1.2倍。

啟德新盤高價成交刺激鄰區二手價

此外，中原地產分行經理王春江表示，荃灣海之戀剛錄得本月首宗成交，位於6座中層A室，實用面積754方呎，3房1套連儲物房間隔，面向藍巴勒海峽及遠眺汀九橋，由於單位仍有租客居住，不設睇樓，以1462.8萬元交吉成交，實呎19,401元。買家為區內租客，因朋友居於海之戀同類單位，故對間隔、方向等已相當熟悉，有見上址價錢吸引，即購入自用。原業主2017年6月1248.5萬元一手購入，持貨6年，帳面獲利214.3萬元或17%。

壹號雲頂4房2238萬沽 15年升1倍

另外，大圍區本月暫錄約5宗成交，其中區內壹號雲頂本月暫錄2宗成交，包括6座中層B室4房雙套連工人套房單位，實用面積1291方呎，望開揚沙田及大圍市景，成交價2238萬元，原業主於2008年12月以約1104萬元一手購入，持貨約15年，帳面獲利1134萬元或逾1倍。至於沙田河畔花園剛錄本月首宗成交，位於B座高層03室，實用242方呎，1房間隔，去年7月放盤時叫價約500萬元，日前議價後以430萬元易手，累減70萬元或14%，實呎17,769元。原業主2011年205.5萬元購入，持貨約12年，帳面獲利224.5萬元或1.1倍。

外籍客1350萬購傲瀧3房戶

西貢傲瀧有單位獲外籍客逾千萬元入市。利嘉閣地產高級聯席董事歐柏倫表示，傲瀧20座高層C室，實用903方呎，3房1套間隔，望開揚山景，早前獲外籍買家以1350萬元購入自住，實呎14,950元。原業主2017年1500萬元一手購入，持貨約6年，帳面虧蝕150萬元或約10%，若連同使費，料實蝕約220萬元或15%。

明報記者

相關字詞﹕傲瀧 河畔花園 壹號雲頂 海之戀 傲雲峰 蝕讓成交 高價成交

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