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經濟
2023年6月8日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
中國出口上月再跌 或成經濟負累 跌7.5%遠遜預期 人幣曾見半年新低
內房次季銷售回落 民企差過防疫封控時
交銀料中央救樓市有利銷售 野村估撐市有限
世銀料今年全球GDP增2.1% 降明年預測
畢馬威：內銀淨息差仍存下行壓力
港交所：人幣櫃台南向交易未有時間表 續與內地商討細節 沒交易量前設
證券及期貨總會：升級系統需成本 誘因不大
港股續反彈 成交867億半月新低
煤氣：或分拆航空燃料業務
日清：今年無意再加價 冀毛利每年增雙位數
3英國與Vodafone 最快明公布合併
澳門博企外國客博彩區 未申減撥款
政治壓力升 紅杉分拆中國業務 被指與華連繫太多 與歐美印度各獨立營運
生產現缺陷 波音延交付787夢幻客機
幣安爆撤資潮 被提走逾百億
張兆聰：港股格局技術反彈為主
技術取勝：中國燃氣後市或續尋底
劉思明：內地教育股不振 吼位入新東方增值博率
周顯：問題不在劏房 在住客
湯文亮：港冇舞跳 星冇馬跑
傲雲峰2房實呎破2萬 逼高峰價 租客無睇樓1463萬購海之戀3房戶
愉富大廈3房連車位 月租7.1萬 每呎45元
會展廣場辦公大樓呎售3.4萬 今年新高
鴨脷洲弦岸上樓書 今開示位料日內開價
南固臺連鄰地申建255伙 規劃署不反對
葉創成：星展梁兆基：貶值助出口 勝靠內房谷經濟
內地着眼長遠 首要提升生育率
技術取勝：中國燃氣後市或續尋底
【明報專訊】中教控股或上試7元（圖）
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