明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

幣安爆撤資潮 被提走逾百億

【明報專訊】美國證交會（SEC）起訴全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN），觸發投資者從兩個平台撤出資金。區塊鏈數據公司Nansen公布，截至美東時間周二上午11點（香港時間周二晚上11時），投資者從幣安及其美國附屬公司Binance.US 撤資約14.3億美元（約111.5億港元），當中13.4億美元來自以太坊區塊鏈的加密代幣淨流出，而Binance.US的淨流出為7080萬美元。初步數據亦顯示，Coinbase有12.8億美元資金被撤走。

加拿大意外加息0.25厘

法律界人士指出，SEC的起訴，對Coinbase是生死攸關的挑戰，因為它更專注於美國市場。

該平台去年超過80%收入來自美國，卻被SEC質疑其大量美國業務都是非法。SEC指控其長期允許用戶交易實際上是「未註冊證券」的代幣，違反美國證券法。SEC質疑該平台的「質押」（Staking，客戶存入代幣獲取利息）服務違反SEC規定。

今年首季，Coinbase的收入已不到其2021年底峰值的三分之一。市場人士預期，該平台短期內仍會維持營運，但要面臨長期的訟戰。該股過去兩天大跌兩成後，早段反彈3%。美股3大指數早段個別發展。加拿大央行出乎意料宣布加息0.25厘，將基準利率上調至4.75厘，是2001年以來最高水平。澳洲央行此前亦意外宣布加息0.25厘，以遏抑通脹。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕加息 加拿大 資金外流 幣安（Binance）

上 / 下一篇新聞