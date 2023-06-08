幣安爆撤資潮 被提走逾百億

【明報專訊】美國證交會（SEC）起訴全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN），觸發投資者從兩個平台撤出資金。區塊鏈數據公司Nansen公布，截至美東時間周二上午11點（香港時間周二晚上11時），投資者從幣安及其美國附屬公司Binance.US 撤資約14.3億美元（約111.5億港元），當中13.4億美元來自以太坊區塊鏈的加密代幣淨流出，而Binance.US的淨流出為7080萬美元。初步數據亦顯示，Coinbase有12.8億美元資金被撤走。
加拿大意外加息0.25厘
法律界人士指出，SEC的起訴，對Coinbase是生死攸關的挑戰，因為它更專注於美國市場。
該平台去年超過80%收入來自美國，卻被SEC質疑其大量美國業務都是非法。SEC指控其長期允許用戶交易實際上是「未註冊證券」的代幣，違反美國證券法。SEC質疑該平台的「質押」（Staking，客戶存入代幣獲取利息）服務違反SEC規定。
今年首季，Coinbase的收入已不到其2021年底峰值的三分之一。市場人士預期，該平台短期內仍會維持營運，但要面臨長期的訟戰。該股過去兩天大跌兩成後，早段反彈3%。美股3大指數早段個別發展。加拿大央行出乎意料宣布加息0.25厘，將基準利率上調至4.75厘，是2001年以來最高水平。澳洲央行此前亦意外宣布加息0.25厘，以遏抑通脹。
（綜合報道）
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