日清：今年無意再加價 冀毛利每年增雙位數

料下半年銷售續加快

安藤清隆表示第二季業務或按年微跌，主要因去年第五波疫情出現特殊需求所影響，但比起2021年仍然良好。雖然香港開關後市民外出旅遊，內地經濟增長放緩，不過銷售額仍與去年的水平相若，相信下半年銷售會繼續加快，對業務發展感到非常樂觀。他續稱，現時內地訪港旅客人數不斷復蘇，對旅客而言，即食麵價格合理及容易購買，是很好的手信送贈予朋友。雖然過去此部分的需求下跌，但現時已見復蘇，較去年有增長。

日清近年積極進行橫向及縱向整合，包括2021年12月起由「珠海日清」生產軟包裝材料，同時加大經銷業務。安藤清隆表示，自行生產包裝材料更易控制成本，原材料及供應鏈亦因疫情告一段落而回復至正常水平，包括小麥粉回落至2019年水平，燃料價格及物流成本亦下調。他又稱，集團積極發展高端化產品，例如進口北海道的麵粉並於香港生產，產品價格較直接進口日本產品廉宜約兩成至三成，但品質可達至同一水平。

集團現有業務產品分類包括常溫、冷藏及冷凍食品，當中冷藏產品業務主要以鮮切蔬菜為主，安藤清隆稱，絕大部分鮮切蔬菜產品均於香港生產，4月更將業務拓展至B2B，向食肆等供應鮮切蔬菜，現時產能已達至100%，未來會考慮加大投資產能。

此外，日清去年7月在港推出會員積分計劃，用戶可通過WeChat小程式登記成為會員，合味道杯麵蓋內印有二維碼，只要掃描二維碼就可賺取積分。安藤清隆表示，現時累計約8萬人成為會員，主要以年輕人為目標受眾，將於今年內推廣至袋裝麵，進一步擴大目標受眾至家庭客戶。