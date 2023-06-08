港股續反彈 成交867億半月新低

北水回復淨流入 僅2.4億元

除標指做好，有消息指美國國務卿布林肯將於短期內訪華，市場憧憬中美關係破冰，隔晚中概股急升，帶動恒指昨高開227點，期後升幅擴大至311點，高見19,410點，兼重上20天線，但內地公布進出口數據遜預期，拖累恒指升幅收窄，午後一度只升96點，最終收市升152點或0.8%，報19,252點；國指升1%，收6541點，連升4天；科指升2.3%，報3921點，是5月中後收市新高。

科網股全線做好，被北水淨沽的騰訊（0700）及美團（3690）分別升1.3%及1.4%，阿里巴巴（9988）及京東（9618）齊彈2%。摩根大通預料澳門本月賭收回軟，但全季有望勝預期，美高梅中國（2282）升6%，金沙中國（1928）升3.8%，銀娛（0027）、澳博（0880）亦升逾2%。據報多家國有銀行即將下調人民幣存款利率，內銀股普遍向上，交行（3328）、農行（1288）升1.7%，中行（3988）、招行（3968）升1%，工行（1398）、建行（0939）升0.7%。

創科全日飈5.7% 表現最佳藍籌

創科（0669）反駁沽空機構Jehoshaphat Research於6月6日刊發的研究報告，並強烈否認所有指控，加上花旗力撐唱好，全日飈5.7%，全日表現最佳藍籌。上周被花旗下調目標價的中國宏橋（1378）則挫4.9%，為表現最差藍籌。

恒指公司發表報告稱，雖然港股前5個月回調，科指跌逾12%，但同一時間追蹤科指交易所買賣產品（ETPs）卻見資金流入，資產管理總值（AUM）較去年底升34%，達到131億美元，可見投資者對科技股興趣顯然隨着大市走低愈加濃厚。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，以內地目前情况，已非單一政策可以改善，一定要出「組合拳」去推動整體消費及投資才有成效，展望後市，她相信大市若跌落去會有投資者買貨，料恒指18,500點有支持。