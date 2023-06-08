明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股續反彈 成交867億半月新低

【明報專訊】美股標普500指數徘徊9個月以來最高水平，加上市場憧憬內地刺激經濟政策出台，港股繼續技術性反彈，恒指最多升逾300點後升幅收窄，收市升152點，報19,252點，是本月首次收市企穩20天線上，惟成交縮減至867億元，為半個月新低。北水回復淨流入，但僅2.41億元，南水北上淨流入則增加至25億元人民幣。

北水回復淨流入 僅2.4億元

除標指做好，有消息指美國國務卿布林肯將於短期內訪華，市場憧憬中美關係破冰，隔晚中概股急升，帶動恒指昨高開227點，期後升幅擴大至311點，高見19,410點，兼重上20天線，但內地公布進出口數據遜預期，拖累恒指升幅收窄，午後一度只升96點，最終收市升152點或0.8%，報19,252點；國指升1%，收6541點，連升4天；科指升2.3%，報3921點，是5月中後收市新高。

科網股全線做好，被北水淨沽的騰訊（0700）及美團（3690）分別升1.3%及1.4%，阿里巴巴（9988）及京東（9618）齊彈2%。摩根大通預料澳門本月賭收回軟，但全季有望勝預期，美高梅中國（2282）升6%，金沙中國（1928）升3.8%，銀娛（0027）、澳博（0880）亦升逾2%。據報多家國有銀行即將下調人民幣存款利率，內銀股普遍向上，交行（3328）、農行（1288）升1.7%，中行（3988）、招行（3968）升1%，工行（1398）、建行（0939）升0.7%。

創科全日飈5.7% 表現最佳藍籌

創科（0669）反駁沽空機構Jehoshaphat Research於6月6日刊發的研究報告，並強烈否認所有指控，加上花旗力撐唱好，全日飈5.7%，全日表現最佳藍籌。上周被花旗下調目標價的中國宏橋（1378）則挫4.9%，為表現最差藍籌。

恒指公司發表報告稱，雖然港股前5個月回調，科指跌逾12%，但同一時間追蹤科指交易所買賣產品（ETPs）卻見資金流入，資產管理總值（AUM）較去年底升34%，達到131億美元，可見投資者對科技股興趣顯然隨着大市走低愈加濃厚。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，以內地目前情况，已非單一政策可以改善，一定要出「組合拳」去推動整體消費及投資才有成效，展望後市，她相信大市若跌落去會有投資者買貨，料恒指18,500點有支持。

上 / 下一篇新聞