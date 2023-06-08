畢馬威：內銀淨息差仍存下行壓力

國有大銀行傳今日下調存息

報道指，2年期定期掛牌利率將下調0.1厘至2.05厘，3年和5年定期掛牌利率均下調0.15厘至2.45厘和2.5厘，同一銀行在各地的具體執行利率會略有不同。昨日大中型內銀股股價皆向好。

大行今次主要調降長期存款成本，因為目前中長期存款利率遠高於同期市場利率，解決資金空轉問題，中信証券認為，股份制銀行和城農商行之後或會根據自身經營與供求狀况而跟進調降存息。去年9月，部分國有大行、股份制銀行下調存息後，部分城商行、農商行隨後亦跟隨。

六大行淨息差下降幅度相對小

畢馬威在昨日發表的年度中國銀行業調查報告指出，去年內地持續引導銀行讓利實體經濟，新發放企業貸款加權平均利率為4.2厘，按年下降0.34個百分點，另外居民和企業風險偏好下降，存款大增且定期化趨勢明顯，銀行存息成本上升，令去年淨息差收窄幅度較大。展望今年，受貸款市場報價利率（LPR）和市場利率下行等因素影響，內銀淨息差仍存下行壓力，其中國有六大行淨息差下降的幅度相對較小。

結算理財類收入望企穩

不過，畢馬威認為，去年承壓的手續費收入當中，今年隨着經濟復蘇及資本市場活躍，結算類、理財類收入將有望企穩。另外，去年各類銀行撥備覆蓋率較2021年底有不同程度上升，在今年經濟有序復蘇下，部分優質銀行可能會適當降低撥備計提，可使淨利潤保持適度增長，惟對風險抵補能力較欠缺的農商行，出於對未來風險因素的考慮，仍需高度關注其抗風險能力。