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經濟

交銀料中央救樓市有利銷售 野村估撐市有限

【明報專訊】內地房地產銷售在4、5月份頓失動力，分析多寄望有更多支持政策入市。個別證券行如交銀國際仍然預料，由於去年下半年樓市銷售已跌至低基數，料隨着更多政策推出支持樓市，下半年全國樓市銷售仍然有望增長5%至10%。不過，野村的報告認為，就算有新的撐市政策，充其量助新屋銷售回穩或稍為高過目前銷售水平而已。

交銀國際報告直言，預計下半年全國銷售將增長5至10%，在2022年下半年基數較低下，銷售逐步復蘇，並且預期更多政策將推出以提高購房者的負擔能力，包括降低首付和房貸利率。該行又相信，隨着民營開發商推出更多已竣工的項目銷售，相信可以減輕購房者的擔憂。不過，該行指出，仍要等待更多信號來確認內地樓市進入復蘇軌道，甚至預計部分民營開發商將持續面對流動性困難，需作債務重組。

內地知名財經作家：

救樓市就是救內需

除了交銀國際之外，市場在6月起始，開始寄望更多政策出台。有內地知名財經作家發出代表性言論「救樓市就是救內需」，令救樓市及潛在的鬆綁舉措再成市場熱話，加上其後青島樓市政策大調整，將首付降至20%，更被視為打響新一輪「救市第一槍」！

不過，野村最新報告認為，即使預期內地會推出措施撐市並圖提振內房銷售，但認為原有的限價猶在、放寬二手樓房銷售或影響一手市場表現，集中一、二線城市放寬措施則恐影響三、四線城市新樓銷售下，恐令新的撐市政策打折扣。

（解構中國經濟）

相關字詞﹕野村 交銀國際

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