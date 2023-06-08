內房次季銷售回落 民企差過防疫封控時

藍籌碧桂園5月銷售跌37%

事實上，去年內地上半年多個主要城市飽受防疫封控之苦，令樓市成交大受影響，但今年上半年銷售更差。以藍籌民企碧桂園（2007）為例，2022年5月合約銷售仍達287.1億元（人民幣，下同），但今年5月份僅182億元，按年跌36.6%，按月亦要跌19.8%；曾是龍頭、已出險的融創中國（1918）2022年5月合約銷售128.5億元，今年5月再縮至77.9億元，按年跌39.4%，按月亦僅持平，可見民企銷售並無好轉。

至於國企方面，在4至5月銷售亦見放緩趨勢，如國企藍籌中海外（0688）今年5月份合約銷售293.45億元，按年升11.2%，按月則跌13.8%。擁國企背景的萬科（2202）今年5月份合約銷售329.4億元，按年升7.1%，按月則跌1.6%。

內地房地產市場的低迷情况，從克而瑞（CRIC）的研究數據，可以進一步反映出來。當中頭十大內房公司在5月份的銷售按月下跌0%至50%不等。若以頭51至100大內房計，在5月份有約70%的銷售按月下跌0%至50%。

百強房企銷售掉頭回落

中指研究院出爐的《2023年1至5月中國房地產企業銷售業績排行榜》更顯示，今年首5個月排名首100名的房企銷售總額為29661億元，雖然按年增長8.4%，但是增幅比4月下降4.4個百分點，首5個月銷售同比增長亦較首4個月出現「掉頭回落」，而實際銷售數字亦遠不及2021年水平（見圖）。單以5月份計，銷售額按年上升2.9%，經季節調整後按月下降18.8%。

購房者置業情緒繼續回落

這與5月份中央及監管部門出台政策較少，居民收入及就業預期沒有明顯改善有關，基本延續了4月回落的行情，購房者置業情緒繼續回落，致月內市場調整壓力較大。尤其是重點城市房地產市場供、需兩端均繼續走弱，市場活躍度下降，購房者觀望情緒加重。貝殼（2423）旗下的貝殼研究院分析指，今年首季成交量有其特殊性，隨着積壓需求基本釋放，第二季回落是預期內的調整。

記者 陳偉燊、方楚茵

（解構中國經濟）