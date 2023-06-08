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經濟

中國出口上月再跌 或成經濟負累 跌7.5%遠遜預期 人幣曾見半年新低

【明報專訊】中國海關總署公布，內地5月出口以美元計算按年倒退7.5%，不單差於市場預期的倒退1.8%，相對4月錄8.5%增幅，為3月按年增幅見頂後連續第二個月放緩，按月則跌4%。雖然內地出口在3月和4月表現強韌，惟5月出口按年轉為收縮，分析指早前出口受惠低基數和船運緊張的一次性因素，而非持續性改善，展望全球需求在高利率下保持低迷，內地出口今年餘下時間仍會受壓，或成拖累今年經濟增長的因素。

明報記者 歐陽偉昉

內地在5月對各主要市場的出口額皆按年下跌，美國市場按年跌18.2%，較4月擴大12個百分點；今年初為帶動出口增長主要動力的東盟，則由4月時按年升4.5%，轉為5月下跌15.92%，反映當地進口中國零部件加工再出口亦受外需疲弱所影響，而歐盟按年變幅亦由4月上升3.9%轉至跌8.3%。按貨品分類，電子產品等耐用品，和服裝、玩具等可選消費品出口量大減，惟汽車和零部件受惠政策提振，兩者5月出口額總計按年上升54.6%。

對美國出口按年跌18.2%

受外貿數據未如理想影響，在岸人民幣昨曾跌至7.1308，再見半年低位，惟至晚上在美元回軟下反彈，截至昨晚9時半報7.1144點，升50點子（1元等於1萬點子）。

事實上製造業採購經理指數的新出口訂單指標，在4月起便回到收縮區。匯豐報告指，近月商品出口前瞻指標已持續出現遲滯，5月出口數據是反映事實，該行認為3月和4月出口受貨品因早前船運和企業運作不暢積壓，以及低基數效應的一次式因素提振。全球其他經濟體通脹高企或帶動進一步加息，預期今年外需保持低迷，對內地出口造成壓力，加上內地人出境外遊回升，商品和服務出口很可能拖累今年內地經濟增長 。

內地5月進口額以美元計算按年跌4.5%，好過預期跌8%，較4月收窄3.4個百分點，今年以來皆按月下跌，首5個月按年下跌6.7%，貿易順差658.1億美元，按年收窄16.43%，首5個月累計順差3594.8億美元。

貿易順差收窄16%至658億美元

5月集成電路、半導體、高新技術產品進口額按年跌一成至兩成，反映電子產品需求疲弱，不過原油和鐵砂等工業原材料進口量雖然按年上升，但因進口價格下跌而拖低進口金額，煤和銅砂等進口額升幅，也因價格下跌而低於進口量，反映內地進口工業需求並非如進口額所顯示般疲弱。內地評級機構東方金誠認為，雖然在經濟修復下進口有回升的基礎，價格下跌也提振部分進口備貨需求，不過預計短期帶來的增長有限，目前進口數據未能顯示本地需求有明顯擴張趨勢。

（解構中國經濟）

相關字詞﹕中國經濟 採購經理指數 貿易順差 進口 製造業 出口 經濟增長 人民幣

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