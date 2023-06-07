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經濟

香港地產

新港人入市 帶動九龍站交投量價齊升

【明報專訊】雖然近期整體二手交投放緩，但部分市區二手分層豪宅交投逆市造好。利嘉閣高級營業董事姚偉基表示，受新香港人入市效應帶動，九龍站屋苑5月錄約22宗二手成交、涉資約6.39億元，較4月錄約17宗、涉資約4.41億元，按月分別升29%及45%，當中約六成屬新港人買家入市。

凱旋門3房售3800萬 兩月貴7%

姚偉基續稱，凱旋門摩天閣高層B室，實用面積860方呎3房戶型，日前以3800萬元易手、實呎44,186元，買家為新香港人；原業主2007年以1115.24萬元一手購入，帳面賺約2685萬元或2.4倍。

值得留意是，凱旋門摩天閣另一高層B室，面積、間隔、座向均與上址相同，3月以約3551.9萬元由另一位新香港人購入，即同類戶型約2個多月來，升價248萬元或7%。

另資料顯示，一位姓韓的新港人買家，過去半年斥資近1.4億元，購入九龍站天璽3個單位，連辣稅總開支估計逾1.5億元。

上述韓姓買家4月以5880萬元，一手購入皇鑽璽80樓D室，實用面積1091方呎4房戶、實呎53,896元，需付15%辣稅約882萬元；該買家5月再以2478萬元，購入天璽星鑽璽高層G室，實用面積684方呎2房戶、實呎36,228元，料亦需付15%辣稅372萬元，原業主2010年1700萬元向周啟邦夫人周譚月清購入，帳面獲利778萬元或46%。

新港人斥逾1.5億 購天璽3伙

此外，同一買家去年12月，已以5500萬元一手購入皇鑽璽79樓實用面積1091方呎D室4房戶、實呎50,412元，當時只付4.25%印花稅涉約234萬元，換言之，當時估計是以港人首置身分入市。

其他大型屋苑交投，中原資深區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山半新盤雲海Maple Court第1座中層A室，實用面積534方呎2房間隔，以950萬元成交、實呎17,790元。

原業主2018年以1060萬元一手購入，帳面蝕約110萬元，由於入市時享樓價回贈，料連稅項及雜費，仍實蝕約50萬元或約5%。

中原高級分區營業經理吳家威表示，東涌居屋裕泰苑B座高層8室，實用面積447方呎，以428萬元（未補地價）於第二市場沽出，實呎9575元。

原業主2019年以約227萬元一手買入，帳面賺201萬元或89%，因一手居屋額印稅3年期，是由入伙後開始計算，而屋苑2020年底入伙，原業主料需付10%額印稅約42.8萬元，扣雜費後料仍賺約154萬元或68%。

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