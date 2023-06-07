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經濟
2023年6月7日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
總商會：七成企業稱員工流失因移民 另有因尋求更高待遇 促引進各行業中低層員工
上調全年經濟增長預測至4.2%
北水沽貨 恒指再失牛熊線
官媒提優化一線城市限購政策
「摩笛」唱好兩桶油 稱受惠沙特減產
沽空機構再狙擊 創科挫近5%
國泰月底還清政府遞延股息15億 稱毋須動用78億過渡貸款融資
內地大型商業銀行擬再降存息
沙特AviLease傳洽購渣打飛機融資業務
強積金總資產突破1.11萬億
證監更新指引 跨櫃台買賣不視為沽空
證監會：終身禁止謝仰雄重投業界
匯控擬明年辦首屆全球投資峰會
美證交對幣安趙長鵬提13指控 昨入稟指控Coinbase 股價早段再挫15%
意外加息1/4厘 澳洲央行警告再加
越南北部工業園停電 官員稱保障電子廠等生產
張兆聰：康師傅見支持 低吸博中線回升
涂國彬：明顯的打折 難測的押注
技術取勝：新世界或回試19元支持位
劉思明：內地或降存息 內險股料受惠可吼
周顯：拆主力牆因「錢」作怪
湯文亮：放寬按揭 讓香港再出發
NOVO 2A周六賣188伙 收票撲4000張 港島爆單幢盤戰 鴨脷洲弦岸快上載樓書
長實：親海駅1期部署銷售
新港人入市 帶動九龍站交投量價齊升
海怡2房放盤不足24小時 1.85萬租出
財團和生圍申建789幢洋房 數量增近兩倍
美妝店50萬租加連威老道舖 低高峰期四成
NOVO LAND 2A期入伙期配合商場開幕
會所融匯消閒及教育功能
惠理料復蘇持續 看好消費股 香港及內地市場陷入區間震盪
技術取勝：新世界或回試19元支持位
【明報專訊】宏橋短線回吐宜守10天線（圖）
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總商會：七成企業稱員工流失因移民 另有因尋求更高待遇 促引進各行業中低層員工
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