美證交對幣安趙長鵬提13指控 昨入稟指控Coinbase 股價早段再挫15%

SEC同時將大量加密貨幣列入「未註冊證券」清單，包括市值440億美元的全球第四大加密貨幣——幣安幣（BNB）、由幣安支持的BUSD穩定幣，以及Cardano區塊鏈的ADA、Solana區塊鏈的SOL、Polygon區塊鏈的MATIC等，總市值超過1150億美元（約8970億港元）。目前全球加密貨幣總市值不足1.1萬億美元（約7.8萬億港元），意味大量加密貨幣恐在美國面臨下架，而在美國銷售這些代幣的交易所亦將受到廣泛影響。比特幣昨跌穿2.6萬美元，是3月中以來低位。

比特幣昨跌穿2.6萬美元

SEC向美國聯邦法院提交的136頁申訴文件，指控與幣安相關的代幣BNB及BUSD，是幣安不當提供及銷售的「證券」。若投資者購買代幣，為公司或項目提供資金，並打算從這些投資獲利，相關的代幣投資可能被視為SEC管轄的證券範圍。

SEC已要求法院凍結幣安資產，並指定接管人管理相關資產，有關做法通常在SEC憂慮企業可能隱藏資產時提出。幣安面臨的主要風險，是法院會否裁定該公司是一家非持牌交易所，有可能禁止幣安在美國提供服務，恐擾亂全球加密貨幣市場。

SEC指控幣安經營「廣泛的欺詐網絡」，涉嫌濫用客戶資金，混合客戶存款私下進行買賣、利用欺詐交易誇大平台交易量，並在市場監管方面誤導投資者，不惜犧牲投資者利益以中飽私囊。法庭交件指出，幣安不當轉移及混合客戶的資金。這些資金有數十億美元進入了趙長鵬控制的實體Merit Peak Limited的銀行帳戶，然後被轉移至第三方，似乎用於買賣加密貨幣。

SEC又指出，雖然幣安的美國關聯公司Binance.US對外宣稱是美國投資者的獨立交易平台，但趙長鵬和幣安在幕後秘密控制了Binance.US的營運，而該美國公司在未向SEC註冊的情况下，違規充當交易所、經紀商及清算機構的角色，向美國客戶提供證券相關的服務，將美國投資者的資本置於風險之中。

指任由美國人交易 繞過反洗錢限制

訴訟稱，至少由2019年9月到去年6月，由趙長鵬擁有和控制的貿易公司Sigma Chain，利用洗售交易（wash trading，操控多個帳戶在短期內多次重複買賣）的手段，人為抬高Binance.US的交易量。幣安亦被指控長期未經背景審查，任由美國人不當開戶及交易，繞過美國的反洗錢限制。幣安表示，對SEC的起訴感到失望，強調會認真對待指控，準備積極捍衛自己的平台。

今年3月，幣安及趙長鵬亦被美國商品期貨交易委員（CFTC）控告，在美國非法經營衍生品交易業務。《華爾街日報》的消息稱，美國司法部也在調查應否對幣安提出刑事指控，理由是該公司未能落實反洗錢計劃。自FTX等多個加密貨幣平台去年爆煲後，美國監管部門加大了執法力度。

（綜合報道）

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