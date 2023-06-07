明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美證交對幣安趙長鵬提13指控 昨入稟指控Coinbase 股價早段再挫15%

【明報專訊】美國證交會（SEC）向幣圈重槌出擊，繼周一向全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其行政總裁趙長鵬提出13項指控，質疑其違反證券法規後，昨再入稟法院，指控美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）非法提供交易所、經紀商及清算機構的功能，容許用戶交易大量實際上是「未註冊證券」的加密代幣，逃避法律規管。Coinbase股價繼周一下挫逾9%後，昨早段再挫15%。標普500指數早段在接近9個月高位徘徊，美股三大指數早段變化不大。

SEC同時將大量加密貨幣列入「未註冊證券」清單，包括市值440億美元的全球第四大加密貨幣——幣安幣（BNB）、由幣安支持的BUSD穩定幣，以及Cardano區塊鏈的ADA、Solana區塊鏈的SOL、Polygon區塊鏈的MATIC等，總市值超過1150億美元（約8970億港元）。目前全球加密貨幣總市值不足1.1萬億美元（約7.8萬億港元），意味大量加密貨幣恐在美國面臨下架，而在美國銷售這些代幣的交易所亦將受到廣泛影響。比特幣昨跌穿2.6萬美元，是3月中以來低位。

比特幣昨跌穿2.6萬美元

SEC向美國聯邦法院提交的136頁申訴文件，指控與幣安相關的代幣BNB及BUSD，是幣安不當提供及銷售的「證券」。若投資者購買代幣，為公司或項目提供資金，並打算從這些投資獲利，相關的代幣投資可能被視為SEC管轄的證券範圍。

SEC已要求法院凍結幣安資產，並指定接管人管理相關資產，有關做法通常在SEC憂慮企業可能隱藏資產時提出。幣安面臨的主要風險，是法院會否裁定該公司是一家非持牌交易所，有可能禁止幣安在美國提供服務，恐擾亂全球加密貨幣市場。

SEC指控幣安經營「廣泛的欺詐網絡」，涉嫌濫用客戶資金，混合客戶存款私下進行買賣、利用欺詐交易誇大平台交易量，並在市場監管方面誤導投資者，不惜犧牲投資者利益以中飽私囊。法庭交件指出，幣安不當轉移及混合客戶的資金。這些資金有數十億美元進入了趙長鵬控制的實體Merit Peak Limited的銀行帳戶，然後被轉移至第三方，似乎用於買賣加密貨幣。

SEC又指出，雖然幣安的美國關聯公司Binance.US對外宣稱是美國投資者的獨立交易平台，但趙長鵬和幣安在幕後秘密控制了Binance.US的營運，而該美國公司在未向SEC註冊的情况下，違規充當交易所、經紀商及清算機構的角色，向美國客戶提供證券相關的服務，將美國投資者的資本置於風險之中。

指任由美國人交易 繞過反洗錢限制

訴訟稱，至少由2019年9月到去年6月，由趙長鵬擁有和控制的貿易公司Sigma Chain，利用洗售交易（wash trading，操控多個帳戶在短期內多次重複買賣）的手段，人為抬高Binance.US的交易量。幣安亦被指控長期未經背景審查，任由美國人不當開戶及交易，繞過美國的反洗錢限制。幣安表示，對SEC的起訴感到失望，強調會認真對待指控，準備積極捍衛自己的平台。

今年3月，幣安及趙長鵬亦被美國商品期貨交易委員（CFTC）控告，在美國非法經營衍生品交易業務。《華爾街日報》的消息稱，美國司法部也在調查應否對幣安提出刑事指控，理由是該公司未能落實反洗錢計劃。自FTX等多個加密貨幣平台去年爆煲後，美國監管部門加大了執法力度。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕比特幣 趙長鵬 代幣 證券 美國證交會（SEC） 幣安（Binance）

上 / 下一篇新聞

總商會：七成企業稱員工流失因移民 另有因尋求更高待遇 促引進各行業中低層員工
總商會：七成企業稱員工流失因移民 另有因尋求更高待遇 促引進各行業中低層員工
上調全年經濟增長預測至4.2%
上調全年經濟增長預測至4.2%
北水沽貨 恒指再失牛熊線
北水沽貨 恒指再失牛熊線
官媒提優化一線城市限購政策
官媒提優化一線城市限購政策
「摩笛」唱好兩桶油 稱受惠沙特減產
「摩笛」唱好兩桶油 稱受惠沙特減產
沽空機構再狙擊 創科挫近5%
沽空機構再狙擊 創科挫近5%
國泰月底還清政府遞延股息15億 稱毋須動用78億過渡貸款融資
國泰月底還清政府遞延股息15億 稱毋須動用78億過渡貸款融資
內地大型商業銀行擬再降存息
內地大型商業銀行擬再降存息
沙特AviLease傳洽購渣打飛機融資業務
沙特AviLease傳洽購渣打飛機融資業務
強積金總資產突破1.11萬億
強積金總資產突破1.11萬億
證監更新指引 跨櫃台買賣不視為沽空
證監更新指引 跨櫃台買賣不視為沽空
證監會：終身禁止謝仰雄重投業界
證監會：終身禁止謝仰雄重投業界
匯控擬明年辦首屆全球投資峰會
匯控擬明年辦首屆全球投資峰會
意外加息1/4厘 澳洲央行警告再加
意外加息1/4厘 澳洲央行警告再加
越南北部工業園停電 官員稱保障電子廠等生產
越南北部工業園停電 官員稱保障電子廠等生產
張兆聰：康師傅見支持 低吸博中線回升
張兆聰：康師傅見支持 低吸博中線回升
涂國彬：明顯的打折 難測的押注
涂國彬：明顯的打折 難測的押注
技術取勝：新世界或回試19元支持位
技術取勝：新世界或回試19元支持位
劉思明：內地或降存息 內險股料受惠可吼
劉思明：內地或降存息 內險股料受惠可吼
周顯：拆主力牆因「錢」作怪
周顯：拆主力牆因「錢」作怪
湯文亮：放寬按揭 讓香港再出發
湯文亮：放寬按揭 讓香港再出發
NOVO 2A周六賣188伙 收票撲4000張 港島爆單幢盤戰 鴨脷洲弦岸快上載樓書
NOVO 2A周六賣188伙 收票撲4000張 港島爆單幢盤戰 鴨脷洲弦岸快上載樓書
長實：親海駅1期部署銷售
長實：親海駅1期部署銷售
新港人入市 帶動九龍站交投量價齊升
新港人入市 帶動九龍站交投量價齊升
海怡2房放盤不足24小時 1.85萬租出
海怡2房放盤不足24小時 1.85萬租出
財團和生圍申建789幢洋房 數量增近兩倍
財團和生圍申建789幢洋房 數量增近兩倍
美妝店50萬租加連威老道舖 低高峰期四成
美妝店50萬租加連威老道舖 低高峰期四成
NOVO LAND 2A期入伙期配合商場開幕
NOVO LAND 2A期入伙期配合商場開幕
會所融匯消閒及教育功能
會所融匯消閒及教育功能
惠理料復蘇持續 看好消費股 香港及內地市場陷入區間震盪
惠理料復蘇持續 看好消費股 香港及內地市場陷入區間震盪