證監會：終身禁止謝仰雄重投業界

獲發牌後沒有維持充足速動資金

證監會指出，融信資產管理及融信證券（香港）分別於2018年7月25日及8月23日獲發牌，卻迅即於同年9月18日向證監會匯報出現速動資金短欠，並於同年10月30日遭暫時吊銷牌照，及在2020年9月28日被撤銷牌照。雖然融信資產管理及融信證券（香港）獲發牌前分別述明持有501.9萬元及983萬元現金，但調查發現謝原來在獲發牌前即7月12日及8月13日才分別轉帳200萬元及900萬元至兩公司帳戶，並在他擷取兩公司帳戶資料供申請牌照後不久便提走450萬元及904萬元，沒有通知顧問及證監會。結果兩公司在2018年7月至10月出現158萬元至300萬元速動資金短欠。

謝提取款項所得，純作個人用途，同時拒絕兩家公司的職員查閱公司銀行帳戶的多次要求。證監會批評謝的行為令人嚴重懷疑他的信譽、品格及可靠程度，作為受規管人士的適當人選資格亦受質疑。