證監會：終身禁止謝仰雄重投業界

【明報專訊】證監會因應已被撤銷牌照的融信證券（香港）及融信資產管理在2018年7月及8月，向該會提供虛假和具誤導性財務資料用作申請牌照，以及在獲發牌後沒有維持充足速動資金和通知證監會其速動資金不足，指兩公司的董事謝仰雄負有直接責任。判令終身禁止他重投業界。
獲發牌後沒有維持充足速動資金
證監會指出，融信資產管理及融信證券（香港）分別於2018年7月25日及8月23日獲發牌，卻迅即於同年9月18日向證監會匯報出現速動資金短欠，並於同年10月30日遭暫時吊銷牌照，及在2020年9月28日被撤銷牌照。雖然融信資產管理及融信證券（香港）獲發牌前分別述明持有501.9萬元及983萬元現金，但調查發現謝原來在獲發牌前即7月12日及8月13日才分別轉帳200萬元及900萬元至兩公司帳戶，並在他擷取兩公司帳戶資料供申請牌照後不久便提走450萬元及904萬元，沒有通知顧問及證監會。結果兩公司在2018年7月至10月出現158萬元至300萬元速動資金短欠。
謝提取款項所得，純作個人用途，同時拒絕兩家公司的職員查閱公司銀行帳戶的多次要求。證監會批評謝的行為令人嚴重懷疑他的信譽、品格及可靠程度，作為受規管人士的適當人選資格亦受質疑。