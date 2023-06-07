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經濟

證監更新指引 跨櫃台買賣不視為沽空

【明報專訊】證監會昨刊發經修訂的有關申報賣空活動及備存證券借出紀錄的指引，為將於6月19日（周一）推出的港幣人民幣雙櫃台交易模式作準備。新指引列明港元及人民幣台屬同一類別，投資者沽出某股份一個櫃台股票前，若已買入另一櫃台股票，並不視為沽空；而雙櫃台莊家符合條件的跨櫃台交易，亦可豁免申報沽空責任。

加入「雙櫃台模式」章節

證監會的《有關申報賣空活動及備存證券借出紀錄規定的指引》加入了「雙櫃台模式」章節，列明投資者若買入了同一股份的港元股票，再沽出人民幣股票，只會視為普遍的沽售而非沽空；反之亦然，買入人民幣股票後沽出港元股票，亦不構成沽空交易。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，證監會支持雙櫃台交易，這將有助推動人民幣國際化及其作為投資貨幣的使用。為莊家提供有效和具效率的機制將有助促進流動性，並收窄雙櫃台之間的價格差異；金管局亦特別發聲明，歡迎雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制於6月19日推出。金管局總裁余偉文指這是香港發展多元化人民幣計價產品的重要一步，將便利人民幣在港股市場交易中的使用，拓寬人民幣投資產品範圍，從而鞏固香港作為主要離岸人民幣業務樞紐的角色。

長汽：人幣櫃台同於首日登場

另港交所（0388）周一公布21家藍籌及重磅股為首日登場的人民幣櫃台股份名單後，長城汽車（2333）昨發通告指出，其人民幣櫃台亦會於6月19日登場。在已申請增設人民幣台的24家上市公司中，暫只有比亞迪（1211）及平保（2318）未知能否趕及在6月19日同步登場。

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