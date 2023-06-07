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經濟

強積金總資產突破1.11萬億

【明報專訊】積金局昨日公布，截至3月底，強積金總資產值突破1.11萬億元，較10年前增加1.44倍，其中扣除收費及費用後的淨回報約2600億元。另外，強積金顧問公司GUM公布5月強積金人均蝕逾7000元，較臨時預估數字蝕2660元差距甚大，當中股票基金表現為各個類別中最差。

自強積金在2000年實施以來，佔比最大的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報分別為4.0%及3.7%，高於同期的年率化通脹率1.8%；兩類基金的累積淨回報分別為140%及125%。截至3月底，約292萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略（DIS）進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1089萬個強積金帳戶約27%；有關投資總資產值約894億元，佔強積金總資產值約8%。

首季6700宗永久離港提取積金

今年首季總供款為224.8億元， 其中169.3億元為強制性供款及55.5億元為自願性供款，分別佔75%及25%。截至今年3月底，強積金可扣稅自願性供款（TVC）總額近86億元，帳戶數目約6.8萬個，比去年同期上升一成。

首季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為6700宗，按季減少4%，按年減少11% 。而以不同理由，包括退休，提取強積金的申索總數約5.4萬宗，較對上一季增加2%。

GUM：5月積金人均蝕7014元

GUM公布，今年5月強積金人均蝕7014元，而首5個月強積金回報僅剩230元。上月強積金三大基金指數均錄得下跌，GUM強積金綜合指數跌2.9%；股票基金指數跌4.5%；混合資產基金指數跌2.6%。

期內，香港股票基金5月蝕8.5%，今年首5個月蝕9.7%；香港股票（指數追蹤）基金5月蝕7.7%，今年首5個月蝕7.1%。

大中華股票基金5月蝕6.2%，今年首5個月蝕5.9%。而日本股票基金5月及首5個月皆錄得正回報，分別為2.6%和10.3%。

相關字詞﹕蝕錢 股票基金 積金局 強積金

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