明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地大型商業銀行擬再降存息

【明報專訊】內地大型商業銀行據報正評估進一步下調人民幣存款利率，為去年9月下調後將再有調整；料可降低銀行自身負債，同時鼓勵存戶將存款轉化為消費和投資。有分析認為，下調存款利率後，為下調借貸利率給予空間，料中期借貸便利（MLF）亦將有所下調。

鼓勵存款轉化消費和投資

彭博引述知情人士報道，市場利率定價自律機制上周建議國有大行下調3年期或以上的定期存款利率10個基點（1厘等如100基點），以及下調活期存款利率5個基點。各家銀行正對此進行評估，最早於本周進行調整。人民銀行對此未有回應。

事實上，今年首季內地四大國有銀行中，三家大行淨利息收入按年下跌，淨息差按年下跌超過0.3厘。去年9月內地大型商業銀行全面下調人民幣基準存款利率；國有大行亦於上月也調降了協定存款和通知存款的利率上限，緩解銀行的淨息差收窄壓力。

由於內地復蘇步伐不均等，部分經濟數據仍差過預期。當中，4月的社融規模和新增人民幣貸款未及預期，居民部儲蓄增加，並提前償還房貸，企業則面對需求增加和利潤下降，料下調存款利率可為銀行減低資金成本壓力，提供更多信貸支持及空間。本周起，內地亦將陸續公布5月進出口、信貸等數據。

人民銀行自去年8月下調MLF和逆回購操作利率後一直維持政策利率不變。彭博經濟研究表示，若銀行在未來幾天下調存款利率，預計人行最早在6月中旬將1年期MLF下調10個基點，降低借貸成本，並在第三季下調存款準備金率25個基點，讓銀行釋放更多現金貸款。

分析：料最早本月中旬下調MLF

彭博研究指出，人行自2020年疫情爆發後，降息50個基點較溫和，惟為銀行利潤率帶來壓力，使銀行對下調貸款利率持謹慎態度，又認為內地疫情後的經濟復蘇一直不均衡，經濟反彈後卻失去動力，並陷入停滯，需要以貨幣政策刺激形式帶來提振，料更大幅度下調MLF利率可對經濟增長作出更大貢獻。而下調10個基點的幅度間接影響或將較大，料可發出一個強有力的信號，表明政府致力於支持經濟成長。

相關字詞﹕人民幣貸款 淨息差 中期借貸便利（MLF） 內銀 下調 存款利率

上 / 下一篇新聞

總商會：七成企業稱員工流失因移民 另有因尋求更高待遇 促引進各行業中低層員工
總商會：七成企業稱員工流失因移民 另有因尋求更高待遇 促引進各行業中低層員工
上調全年經濟增長預測至4.2%
上調全年經濟增長預測至4.2%
北水沽貨 恒指再失牛熊線
北水沽貨 恒指再失牛熊線
官媒提優化一線城市限購政策
官媒提優化一線城市限購政策
「摩笛」唱好兩桶油 稱受惠沙特減產
「摩笛」唱好兩桶油 稱受惠沙特減產
沽空機構再狙擊 創科挫近5%
沽空機構再狙擊 創科挫近5%
國泰月底還清政府遞延股息15億 稱毋須動用78億過渡貸款融資
國泰月底還清政府遞延股息15億 稱毋須動用78億過渡貸款融資
沙特AviLease傳洽購渣打飛機融資業務
沙特AviLease傳洽購渣打飛機融資業務
強積金總資產突破1.11萬億
強積金總資產突破1.11萬億
證監更新指引 跨櫃台買賣不視為沽空
證監更新指引 跨櫃台買賣不視為沽空
證監會：終身禁止謝仰雄重投業界
證監會：終身禁止謝仰雄重投業界
匯控擬明年辦首屆全球投資峰會
匯控擬明年辦首屆全球投資峰會
美證交對幣安趙長鵬提13指控 昨入稟指控Coinbase 股價早段再挫15%
美證交對幣安趙長鵬提13指控 昨入稟指控Coinbase 股價早段再挫15%
意外加息1/4厘 澳洲央行警告再加
意外加息1/4厘 澳洲央行警告再加
越南北部工業園停電 官員稱保障電子廠等生產
越南北部工業園停電 官員稱保障電子廠等生產
張兆聰：康師傅見支持 低吸博中線回升
張兆聰：康師傅見支持 低吸博中線回升
涂國彬：明顯的打折 難測的押注
涂國彬：明顯的打折 難測的押注
技術取勝：新世界或回試19元支持位
技術取勝：新世界或回試19元支持位
劉思明：內地或降存息 內險股料受惠可吼
劉思明：內地或降存息 內險股料受惠可吼
周顯：拆主力牆因「錢」作怪
周顯：拆主力牆因「錢」作怪
湯文亮：放寬按揭 讓香港再出發
湯文亮：放寬按揭 讓香港再出發
NOVO 2A周六賣188伙 收票撲4000張 港島爆單幢盤戰 鴨脷洲弦岸快上載樓書
NOVO 2A周六賣188伙 收票撲4000張 港島爆單幢盤戰 鴨脷洲弦岸快上載樓書
長實：親海駅1期部署銷售
長實：親海駅1期部署銷售
新港人入市 帶動九龍站交投量價齊升
新港人入市 帶動九龍站交投量價齊升
海怡2房放盤不足24小時 1.85萬租出
海怡2房放盤不足24小時 1.85萬租出
財團和生圍申建789幢洋房 數量增近兩倍
財團和生圍申建789幢洋房 數量增近兩倍
美妝店50萬租加連威老道舖 低高峰期四成
美妝店50萬租加連威老道舖 低高峰期四成
NOVO LAND 2A期入伙期配合商場開幕
NOVO LAND 2A期入伙期配合商場開幕
會所融匯消閒及教育功能
會所融匯消閒及教育功能
惠理料復蘇持續 看好消費股 香港及內地市場陷入區間震盪
惠理料復蘇持續 看好消費股 香港及內地市場陷入區間震盪