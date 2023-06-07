明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

國泰月底還清政府遞延股息15億 稱毋須動用78億過渡貸款融資

【明報專訊】國泰航空（0293）宣布於本月底償還15億優先股的累計遞延股息，並表示毋須動用政府提供的78億元過渡貸款融資，又指有意派付所有將到期的優先股股息，並在適當時候贖回優先股。按規定，當國泰付清所拖欠的優先股息後，今年中期業績理論上可恢復派發普通股股息的可能。

明報記者 黃志偉

稱在適當時候贖回優先股

香港政府在2020年6月認購國泰的優先股，並提供過渡貸款融資，包括195億元的優先股及認股權證及78億元的過渡貸款融資，國泰同時透過供股集資逾百億元（見表1）。當中優先股部分，其股息逐年遞增，並每半年支付一次，首3年年利率3%、第4年5%、第5年7%，餘下年期為9%（見表2）。國泰過去先後5次延期償還政府股息，令累計未償還股息達15億元，而今年為國泰償還股息的第3年，下一個計息日為8月，亦是3%股息的「最後限期」，故對國泰來說，有極大「誘因」於下一次派息日前盡量降低本息金額。國泰目前僅計劃償還過去拖欠股息，尚未向政府贖回任何優先股。以195億元優先股第4年年利率5%計算，國泰今年8月應向政派付4.875億元優先股股息。

還清優先股息 或可復派中期息

另外，按公司章程規定，累計優先股的任何遞延或未付股息應予累計並構成「股息欠款」，而公司在繳清所有尚餘股息欠款前，不得以現金或其他方式就普通股，作任何酌情分派或派發股息， 意味月底國泰償還所有優先股息後，理論上可恢復派發中期息。

至於政府向國泰提供的過渡貸款融資，將於本月8日到期，國泰指毋須動用該筆貸款融資。國泰行政總裁林紹波表示，隨着旅遊限制撤銷和出行需求恢復，集團繼去年實現整體經營正現金流後，今年至今繼續錄得經營正現金流。

國泰今年4月載客量138.1萬次，相當於2019年4月、即疫情前的44%水平；至於貨運量，今年4月10.9萬公噸貨物，則相當於2019年4月的66%。國泰表示，已訂立目標，於今年底運作疫情前約70%的客運運力，服務約80個航點，並計劃於明年底恢復疫情前的客運運力水平。

相關字詞﹕載客量 股息 國泰航空

上 / 下一篇新聞

總商會：七成企業稱員工流失因移民 另有因尋求更高待遇 促引進各行業中低層員工
總商會：七成企業稱員工流失因移民 另有因尋求更高待遇 促引進各行業中低層員工
上調全年經濟增長預測至4.2%
上調全年經濟增長預測至4.2%
北水沽貨 恒指再失牛熊線
北水沽貨 恒指再失牛熊線
官媒提優化一線城市限購政策
官媒提優化一線城市限購政策
「摩笛」唱好兩桶油 稱受惠沙特減產
「摩笛」唱好兩桶油 稱受惠沙特減產
沽空機構再狙擊 創科挫近5%
沽空機構再狙擊 創科挫近5%
內地大型商業銀行擬再降存息
內地大型商業銀行擬再降存息
沙特AviLease傳洽購渣打飛機融資業務
沙特AviLease傳洽購渣打飛機融資業務
強積金總資產突破1.11萬億
強積金總資產突破1.11萬億
證監更新指引 跨櫃台買賣不視為沽空
證監更新指引 跨櫃台買賣不視為沽空
證監會：終身禁止謝仰雄重投業界
證監會：終身禁止謝仰雄重投業界
匯控擬明年辦首屆全球投資峰會
匯控擬明年辦首屆全球投資峰會
美證交對幣安趙長鵬提13指控 昨入稟指控Coinbase 股價早段再挫15%
美證交對幣安趙長鵬提13指控 昨入稟指控Coinbase 股價早段再挫15%
意外加息1/4厘 澳洲央行警告再加
意外加息1/4厘 澳洲央行警告再加
越南北部工業園停電 官員稱保障電子廠等生產
越南北部工業園停電 官員稱保障電子廠等生產
張兆聰：康師傅見支持 低吸博中線回升
張兆聰：康師傅見支持 低吸博中線回升
涂國彬：明顯的打折 難測的押注
涂國彬：明顯的打折 難測的押注
技術取勝：新世界或回試19元支持位
技術取勝：新世界或回試19元支持位
劉思明：內地或降存息 內險股料受惠可吼
劉思明：內地或降存息 內險股料受惠可吼
周顯：拆主力牆因「錢」作怪
周顯：拆主力牆因「錢」作怪
湯文亮：放寬按揭 讓香港再出發
湯文亮：放寬按揭 讓香港再出發
NOVO 2A周六賣188伙 收票撲4000張 港島爆單幢盤戰 鴨脷洲弦岸快上載樓書
NOVO 2A周六賣188伙 收票撲4000張 港島爆單幢盤戰 鴨脷洲弦岸快上載樓書
長實：親海駅1期部署銷售
長實：親海駅1期部署銷售
新港人入市 帶動九龍站交投量價齊升
新港人入市 帶動九龍站交投量價齊升
海怡2房放盤不足24小時 1.85萬租出
海怡2房放盤不足24小時 1.85萬租出
財團和生圍申建789幢洋房 數量增近兩倍
財團和生圍申建789幢洋房 數量增近兩倍
美妝店50萬租加連威老道舖 低高峰期四成
美妝店50萬租加連威老道舖 低高峰期四成
NOVO LAND 2A期入伙期配合商場開幕
NOVO LAND 2A期入伙期配合商場開幕
會所融匯消閒及教育功能
會所融匯消閒及教育功能
惠理料復蘇持續 看好消費股 香港及內地市場陷入區間震盪
惠理料復蘇持續 看好消費股 香港及內地市場陷入區間震盪