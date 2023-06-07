沽空機構再狙擊 創科挫近5%

Jehoshaphat最新報告指，創科將部分獨家供應予家得寶的產品，標示為「工廠瑕疵品」（Factory Blemished），從而透過自家銷售渠道「Direct Tools Factory Outlet」（簡稱DTFO）銷售獲利。報告續稱，DTFO最初創立基於合法理由，但創科實業透過該渠道秘密傾銷產品，以防違反家得寶的防止競爭協議。他們預計，該做法令家得寶損失或數以十億美元計的銷售額。

創科反駁指控誤導無根據

此外，報告透過調查DTFO「工廠瑕疵品」的庫存單位，以及對比其他同類零售行業，分析DTFO的網絡流量和顧客參與度，預計DTFO直接向消費者的銷售中獲得57.8%的毛利率，推斷該公司年度毛利有約4.01億美元（31.44億港元）。換言之，若撇除透過欺詐手段出售產品約4億美元的毛利，創科實業的經營溢利將大減三分之一，即約37%。

不過，創科公告中指出報告的資訊屬極不準確及誤導，並透露去年創科工廠直銷店網絡於網上及店內之總營業額少於 1 億美元，佔公司同期超過130億美元之「總營業額」少於1%，間接反駁報告推算出的「毛利」有4億美元屬不實資訊（營業額減去銷售成本才等於毛利）。

Jehoshaphat於今年2月23日發表首份狙擊創科報告，指控創科實業連續十年期間借助「操縱會計」 和「玩弄會計數字」以誇大毛利。