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經濟

北水沽貨 恒指再失牛熊線

【明報專訊】港股連升兩個交易日、重越萬九關後昨早延續升勢，恒指最多漲268點，惟烏克蘭傳出水壩被炸，引發市場憂慮戰爭難停，恒指一度掉頭下跌最多74點。港股表現可謂「成也北水、敗也北水」，港股通周一大舉流入109億元後，昨日走資逾80億元，為近兩年來最大單日淨流出，拖累恒指250天線得而復失。綜合證券界人士意見，今年恒指底部已見，但港股缺「領頭羊」，料下半年恒指最多只升至21,000點。

北水走資逾80億 近兩年最多

恒指昨早段高見19,377點後高位受阻，午後反覆向下，全日跌9點至19,099點。大市成交近1025億元，重越千億關口。A股三大指數亦挫逾1%。周一北水大舉進軍，淨買港股逾百億後，昨迅即急沽81.3億元，為近兩年以來最多。盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）周一合共吸資逾百億元後，昨日暴走近86億元（見表）。

澳洲央行出乎意料加息0.25厘，市場憂慮加息「唞暑期」不長。據芝商所利率期貨數據顯示，市場押注約75%機率本月美國聯儲局不加息，25%料加息0.25厘。對息口敏感的科網股榮辱互見，美團（3690）升0.2%，京東（9618）漲逾2%，小米（1810）、阿里巴巴（9988）跌0.5%，騰訊（0700）收市跌逾2%，獨力拖低恒指32點。

受惠於官媒發文提議一線城市應調整限購令，內房物管股成焦點，佔據最佳表現藍籌股首五名，以龍湖（0960）升7.8%領軍，碧桂園服務（6098）、碧桂園（2007）、華潤置地（1109）、中海外（0688）升4%至7%。緊隨的啤酒股百威（1876）及華潤啤酒（0291）均升約3%。

分析：相信今年底部已見

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明認為，美國債務危機解決後，美元避險需求增多，人民幣轉弱，但相信恒指跌至18,000點水平，已大致反映內地經濟的利淡因素，相信今年已見底，料下半年恒指於18,000點至21,000點徘徊。至於科網股可低撈短炒，長線則看好「中特估」概念股。

意博資本亞洲管理合伙人鄧聲興認為，港股早前只屬技術反彈，恒指依然受制於50天及100天線，「上面阻力重重」，投資者對股市信心不強，料恒指突破50天線後才有轉機，暫時上落區間為18,000點至19,700點。

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