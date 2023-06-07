上調全年經濟增長預測至4.2%

總商會最新預計今年實質經濟增長，較1月時預測調高0.4個百分點。梁兆基解釋，最新調整受零售銷售帶動，指本港在復常後，首季消費動力相當強勁，故將零售銷售增長，由1月時估計增長10%調高至16%；不過，本港經濟相當依賴出口，在高息及全球經濟增長缺乏動力下，商品出口預測由原先預計有4.5%增長，調整為收縮2%。

對出口審慎 調整至收縮2%

政府今年2月公布的財政預算案估計今年全年實質經濟增長介乎3.5%至5.5%，對於總商會的估算較保守，梁兆基解釋是因為總商會對商品出口增長的看法有異，他指不論在美國及歐洲市場，經濟動力均未能維持上升，當地的採購經理人指數（PMI）亦「無以為繼」，加上內地勞動力市場或消費數字未似預期，香港作為「中間人角色」，依賴對東西方的出口帶動經濟增長，故預計商品出口將錄得收縮，令整體經濟預測較政府或其他機構低。