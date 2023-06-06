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經濟

香港地產

NOVO LAND首錄租賃 2房戶月租1.38萬

【明報專訊】暑假租務旺季將至，多個大型屋苑均錄租務成交。新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期開售在即，利嘉閣首席聯席市務董事莊國寶指，屋苑錄首宗租務成交，為第1B期1座中層望園景H室，實用面積452方呎2房戶，附基本家俬，業主叫租1.5萬元，獲同區退休人士洽租，並預付1年租金，故業主願減價1200元或8%，以1.38萬元租金，實用呎租30.5元。

退休客預付一年租涉近17萬

上述租客預付1年租金，料涉逾16.5萬元。業主去年8月以623.48萬元一手購入，租金回報約2.65厘。莊補充，屋苑正收樓，暫時租盤不算多，據該行數據，1A、1B期合共只有20多個，開放式戶入場叫租約8800元起，每方呎叫租約35至38元。

MONACO MARINE 1房租1.5萬

此外，啟德MONACO MARINE亦錄屋苑首宗租賃成交。中原分行經理施蒂文表示，屋苑第1A座中層H室，實用面積328方呎1房間隔、望園景，以1.5萬元租出，實用呎租約46元；業主去年6月以約868萬元一手購入，租金回報逾2厘。施續指，啟德新區本月首4天暫錄約12宗租務成交，當中以嘉峯匯較受歡迎，暫錄約4宗租務成交，平均呎租44元。

內地生租南豐2房

預付一年租近20萬

內地生持續來港租樓。美聯分行營業經理羅定康表示，將軍澳南豐廣場第6座中層F室，實用面積375方呎2房間隔，業主以月租1.7萬元放盤，議價後減價500元或約3%，以月租1.65萬元租出，實用呎租44元，租客為就讀科大的內地生，並繳付一年租金涉19.8萬元。業主2021年665萬元購入，租金回報約3厘。

外資銀行高層2.1萬租晉環

香港置業高級營業經理譚浩智指，黃竹坑港島南岸晉環第2B座高層E室，實用面積487方呎2房戶、望內園景，獲外資銀行高層以2.1萬元承租，實用呎租43元；業主2021年1423.7萬元一手購入，租金回報約1.8厘。另香港置業首席分區董事陳渝東表示，荔枝角老牌屋苑美孚新邨5期蘭秀街8號高層D室，實用面積714方呎3房戶、望公園景，以2.22萬元租出，實用呎租逾31元；業主2005年約369.9萬元購入，租金回報約7.2厘。

相關字詞﹕美孚新邨 晉環 銀禧花園 星凱‧堤岸 NOVO LAND第2A期

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