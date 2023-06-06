滙都批預售涉逾千伙 1期或撼NOVO 2A

滙都I本月將推涉623伙 主打2房

泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都項目兩期（滙都I及滙都II）均已獲批預售樓花同意書，銷售準備工作已屆最後階段，最快本月先推涉及623伙的滙都I。滙都I由3座住宅大樓組成，主打2房戶。同時，滙都位於荃灣楊屋道Plaza 88的展銷廳已準備就緒，設4個示範單位，將分階段開放讓公眾參觀。滙都與NOVO LAND均位處新界西北，被問到同期推售會否擔心競爭，關回應指，屯門與洪水橋屬不同區域，不能直接比較。

泛海近年在港推出的住宅項目大多為合資項目，並主打豪宅市場，是次推出滙都，料為泛海於2008年6月推售香港仔南灣御園後，約15年來首個在港推售的獨資住宅項目。滙都於2020年底以超過21.28億元完成補地價，每方呎樓面補地價約4092元。

自上周五起接收認購登記的NOVO LAND第2A期，發展商最快今日公布首輪銷售安排。新地代理總經理陳漢麟表示，截至周日晚上，項目3日累收逾3000票，以首兩張價單共279伙計，超額近10倍，預計收票數字將進一步攀升。他續指，入票人士有半數為之前期數的向隅客，以新界區客為主，佔約75%，港島、九龍則分別佔約10%及15%。

NOVO 2A最快今公布開售安排

NOVO LAND第2A期首輪開售前，新地與長實（1113）合作的屯門青山公路飛揚2期亦錄成交，昨售出3座3樓E室，實用722方呎，3房1套連儲物房間隔，成交價896.3萬元，實呎12,414元。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，上述買家為外區用家，而飛揚系列去年中推出至今累售699伙，佔整個項目800伙87%，套現35億元，現有約100伙待售，項目第1期預計明年首季入伙。