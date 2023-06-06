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經濟

香港地產

彭博：The Henderson 出租率僅約三成

【明報專訊】雖然通關後，多類物業市場均見復蘇，不過，寫字樓市場卻仍未見起色。據彭博社引述高力國際數據，今年4月份整體甲級寫字樓空置率仍接近15%，為疫情前的3倍水平，該報道又指，恒地（0012）旗下預計今年內落成的中環The Henderson，目前出租率只有約三成。

引述高力指長江中心2期僅錄一租戶

據彭博社報道指，現時長實（1113）旗下中環長江集團中心寫字樓的空置率約為25%，而長江中心2期，亦只錄得一家租戶；至於The Henderson方面，暫時出租率亦僅為30%。報道引述高力國際數據顯示，4月整體甲級寫字樓空置率接近15%，是2019年水平3倍，超過美國曼克頓和新加坡的12.5%及4.6%。世邦魏理仕認為，短期內不會有任何積極驅動因素，雖價格下跌速度可能變得緩慢，但很難反彈。

鄧成波家族放售長沙灣酒店 市值4.1億

另外，近年放售多個物業的舖王鄧成波家族，最新放售長沙灣旭逸雅捷酒店．荔枝角，市值約4.1億元。仲量聯行資本市場部資深董事譚蔭培表示，物業前身為一幢21層高的商業大廈，2022年完成酒店改建工程，提供119間客房、3個私家車位及1個貨車上落貨設施，建築面積約為38,619方呎，物業連全新裝修及全數家俬，及按現狀和交吉形式出售。資料顯示，鄧成波2012年斥資2.18億元購入上址（前稱綽榮商業中心），未計重建等成本，現市值較11年前購入價高1.92億元或88%。

相關字詞﹕彭博 鄧成波家族 寫字樓空置率 旭逸雅捷酒店．荔枝角 長江中心2期 長江集團中心

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