彭博：The Henderson 出租率僅約三成

引述高力指長江中心2期僅錄一租戶

據彭博社報道指，現時長實（1113）旗下中環長江集團中心寫字樓的空置率約為25%，而長江中心2期，亦只錄得一家租戶；至於The Henderson方面，暫時出租率亦僅為30%。報道引述高力國際數據顯示，4月整體甲級寫字樓空置率接近15%，是2019年水平3倍，超過美國曼克頓和新加坡的12.5%及4.6%。世邦魏理仕認為，短期內不會有任何積極驅動因素，雖價格下跌速度可能變得緩慢，但很難反彈。

鄧成波家族放售長沙灣酒店 市值4.1億

另外，近年放售多個物業的舖王鄧成波家族，最新放售長沙灣旭逸雅捷酒店．荔枝角，市值約4.1億元。仲量聯行資本市場部資深董事譚蔭培表示，物業前身為一幢21層高的商業大廈，2022年完成酒店改建工程，提供119間客房、3個私家車位及1個貨車上落貨設施，建築面積約為38,619方呎，物業連全新裝修及全數家俬，及按現狀和交吉形式出售。資料顯示，鄧成波2012年斥資2.18億元購入上址（前稱綽榮商業中心），未計重建等成本，現市值較11年前購入價高1.92億元或88%。