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經濟

香港地產

鱷魚恤12萬租栢麗大道 谷底彈三成 較高峰仍低68% 複式舖呎租近百元

【明報專訊】曾經作為自由行客掃貨熱點的尖沙嘴栢麗購物大道，疫情期間無論舖租及舖價均大瀉，但近月內地遊客重臨本港，租金從低位反彈，其中本地老牌服裝品牌鱷魚恤（0122），上月就以月租12.3萬元租用栢麗購物大道一個複式舖，重返尖沙嘴區，並較2年前珠寶店租用時月租反彈近三成，呎租亦升近百元水平。

上述舖位為栢麗購物大道G23號舖及1樓12A號舖，面積合共約1322方呎，資料顯示，該舖上月由鱷魚恤租用，月租12.3萬元，呎租約93元水平，租約期為3年，至2026年5月，另有2年續租權。資料顯示，該舖於2021年，曾由專門出售翡翠、寶石等飾品的潮州佬珠寶以月租9.5萬元租用，即最新租金較2年前高出29%。不過，該舖歷史高峰租金，於2014年錄得，當時由服裝店VEEKO以月租39萬元租用，即最新租金仍較高峰期低68%。業主早於1987年1180萬元購入，租金回報約12.5厘。

2年前珠寶店月租低見9.5萬

今次鱷魚恤租用舖位相距不遠的G27 號地舖及1樓舖，面積1518方呎，去年就由脊醫診所以月租7.3萬元租用，呎租48元，屬該地段罕有呎租不足50元水平，舖位由老牌家族朱鈞記或相關人士2007年約1.1億元購入，租金回報不足0.8厘。買賣方面，原由資深投資者李耀華於2012年以4.4億元購入的G29至30號舖及1樓15號舖，面積3470方呎，2020年底更以2.1億元售予另一投資者林子峰，持貨8年勁蝕2.3億元或52%，一度成疫下全港最大宗舖位蝕讓成交，呎價60,519元。

事實上，在疫情期間，栢麗購物大道業主立案法團更向城規會提出申請，計劃把「休憩用地」改為「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室）及「商店及服務行業」，計劃建議為「食肆」用途設置「不超過50%總樓面面積」的限制，有關申請已於去年10月獲批。

鱷魚恤年初13萬

租西洋菜南街舖

值得一提，鱷魚恤在通關後，已連環在核心區開設兩分店，今年初以月租13萬元租用旺角星際城市地下面向西洋菜南街的9號舖，面積約750方呎，呎租173元。該舖2014年曾以每月75萬租出，至2017年由電訊公司以37萬元租用，至去年中相繼由散貨場承租，月租不超過10萬元，現租金較低位雖有反彈，但較高峰期仍低83%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上月市場共錄約1563宗工商舖租賃成交，按月增多約15%，當中商舖租務佔約394宗，比4月上升約4%，舖位向來為工商舖中最快反映市况的類別，近月訪港旅客人次大增，市面明顯熱鬧起來，舖位市場前景看高一線。

明報記者

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