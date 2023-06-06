報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
經濟
2023年6月6日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
陳茂波：考慮放寬首置按揭成數 無意調整辣招 業界倡回復七成按揭助上車
指供應偏緊 有需要助上會
財新服務業PMI連續5個月擴張
恒基李家誠：剛性需求大 對樓市前景樂觀
北水逾百億撈底 恒指收復萬九關 大市成交不足千億 沽空比率升至23%
大摩下調恒指明年中目標逾一成
科倫博泰藥師幫 通過上市聆訊
人幣雙櫃台如期推出 港交所：首批涉21股份
梁鳳儀：今年推進基金在岸化策略
珠海萬達擬港上市 中證監要求補充材料
吉利上月汽車銷量 按年升35%
沙特減產百萬桶 油價曾升3% OPEC+延長削產協議至明年底
日經重上32000關 33年來首次
IATA料今年航空業賺764億 上調預測逾倍
張兆聰：中芯異動大漲 可小注跟進
劉宇亮：人幣走勢牽引港股情緒
蔡明都：央行數字貨幣發展策略及初創機遇
何民傑：古蹟與商業結合促進旅業
內企冀創藍海 力推氫燃料電池單車
技術取勝：中海油升抵50天線受阻
劉思明：行業波動大 博國企內房家電股
周顯：政府愈鼓勵分層 愈要買獨立屋
湯文亮：缺輜重 港如何再出發
鱷魚恤12萬租栢麗大道 谷底彈三成 較高峰仍低68% 複式舖呎租近百元
彭博：The Henderson 出租率僅約三成
滙都批預售涉逾千伙 1期或撼NOVO 2A
NOVO LAND首錄租賃 2房戶月租1.38萬
藍天海岸3房移民盤千萬沽 10年賺260萬
技術取勝：中海油升抵50天線受阻
【明報專訊】攜程料向278元推進（圖）
上 / 下一篇新聞
陳茂波：考慮放寬首置按揭成數 無意調整辣招 業界倡回復七成按揭助上車
指供應偏緊 有需要助上會
財新服務業PMI連續5個月擴張
恒基李家誠：剛性需求大 對樓市前景樂觀
北水逾百億撈底 恒指收復萬九關 大市成交不足千億 沽空比率升至23%
大摩下調恒指明年中目標逾一成
科倫博泰藥師幫 通過上市聆訊
人幣雙櫃台如期推出 港交所：首批涉21股份
梁鳳儀：今年推進基金在岸化策略
珠海萬達擬港上市 中證監要求補充材料
吉利上月汽車銷量 按年升35%
沙特減產百萬桶 油價曾升3% OPEC+延長削產協議至明年底
日經重上32000關 33年來首次
IATA料今年航空業賺764億 上調預測逾倍
張兆聰：中芯異動大漲 可小注跟進
劉宇亮：人幣走勢牽引港股情緒
蔡明都：央行數字貨幣發展策略及初創機遇
何民傑：古蹟與商業結合促進旅業
內企冀創藍海 力推氫燃料電池單車
技術取勝：中海油升抵50天線受阻
劉思明：行業波動大 博國企內房家電股
周顯：政府愈鼓勵分層 愈要買獨立屋
湯文亮：缺輜重 港如何再出發
鱷魚恤12萬租栢麗大道 谷底彈三成 較高峰仍低68% 複式舖呎租近百元
彭博：The Henderson 出租率僅約三成
滙都批預售涉逾千伙 1期或撼NOVO 2A
NOVO LAND首錄租賃 2房戶月租1.38萬
藍天海岸3房移民盤千萬沽 10年賺260萬
陳茂波：考慮放寬首置按揭成數 無意調整辣招 業界倡回復七成按揭助上車
指供應偏緊 有需要助上會
財新服務業PMI連續5個月擴張
恒基李家誠：剛性需求大 對樓市前景樂觀
北水逾百億撈底 恒指收復萬九關 大市成交不足千億 沽空比率升至23%
大摩下調恒指明年中目標逾一成
科倫博泰藥師幫 通過上市聆訊
人幣雙櫃台如期推出 港交所：首批涉21股份
梁鳳儀：今年推進基金在岸化策略
珠海萬達擬港上市 中證監要求補充材料
吉利上月汽車銷量 按年升35%
沙特減產百萬桶 油價曾升3% OPEC+延長削產協議至明年底
日經重上32000關 33年來首次
IATA料今年航空業賺764億 上調預測逾倍
張兆聰：中芯異動大漲 可小注跟進
劉宇亮：人幣走勢牽引港股情緒
蔡明都：央行數字貨幣發展策略及初創機遇
何民傑：古蹟與商業結合促進旅業
內企冀創藍海 力推氫燃料電池單車
劉思明：行業波動大 博國企內房家電股
周顯：政府愈鼓勵分層 愈要買獨立屋
湯文亮：缺輜重 港如何再出發
鱷魚恤12萬租栢麗大道 谷底彈三成 較高峰仍低68% 複式舖呎租近百元
彭博：The Henderson 出租率僅約三成
滙都批預售涉逾千伙 1期或撼NOVO 2A
NOVO LAND首錄租賃 2房戶月租1.38萬
藍天海岸3房移民盤千萬沽 10年賺260萬
prev
next
相關新聞
內企冀創藍海 力推氫燃料電池單車