劉宇亮：人幣走勢牽引港股情緒

最新的美國債務上限提高以及強勁的就業數據，令市場憂慮得到紓緩，美國指數目前仍處於上升楔形之中。5月份的財新中國綜合PMI指數上升2個百分點至55.6，創下2021年以來的新高，顯示中國企業的生產經營活動正在加速擴張。不過，5月份的服務業新出口訂單指數降至年內最低點，顯示外需但擴張速度放緩。

料恒指19400點遇阻力

上周五，在岸人民幣創下一周新高，收報7.075兌1美元，較前一日收市上升429點子，結束了連續4天的下跌，港股立即來一場大反擊。但至本周一人民幣兌美元即期日內跌435點子，收報7.1185兌1美元；離岸人民幣挫221點子，報7.1317兌1美元，較在岸價低水132點子，顯示人民幣走勢仍然反覆。預期恒生指數在19,400點的20天線上會遇到阻力，牛熊證市場中，熊證街貨最多新增和重貨區皆在此水平。

板塊方面，國務院常務會議於6月2日的指示，新能源汽車被確定為汽車產業轉型升級的主要方向，其發展空間非常廣闊。

為鞏固和擴大新能源汽車的發展優勢，進一步優化產業佈局。今年1至4月份，新能源汽車的產銷量分別達到了229.1萬輛和222.2萬輛，同比增長了42.8%。新能源汽車的出口量也增長了170%，達到了34.8萬輛。此次延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，相當於給中國新能源汽車市場注入了一劑「強心針」，彌補了新能源汽車補貼政策退出後的影響。此外，電動車製造商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克剛結束了訪華行程，他在北京期間同中國多名官員會晤，有望繼續推動國內新能源汽車發展。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]