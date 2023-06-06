明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：人幣走勢牽引港股情緒

【明報專訊】近期市場關注的焦點有三，當中包括美國債務上限、中國復常後經濟表現和人民幣兌美元的弱勢。

最新的美國債務上限提高以及強勁的就業數據，令市場憂慮得到紓緩，美國指數目前仍處於上升楔形之中。5月份的財新中國綜合PMI指數上升2個百分點至55.6，創下2021年以來的新高，顯示中國企業的生產經營活動正在加速擴張。不過，5月份的服務業新出口訂單指數降至年內最低點，顯示外需但擴張速度放緩。

料恒指19400點遇阻力

上周五，在岸人民幣創下一周新高，收報7.075兌1美元，較前一日收市上升429點子，結束了連續4天的下跌，港股立即來一場大反擊。但至本周一人民幣兌美元即期日內跌435點子，收報7.1185兌1美元；離岸人民幣挫221點子，報7.1317兌1美元，較在岸價低水132點子，顯示人民幣走勢仍然反覆。預期恒生指數在19,400點的20天線上會遇到阻力，牛熊證市場中，熊證街貨最多新增和重貨區皆在此水平。

板塊方面，國務院常務會議於6月2日的指示，新能源汽車被確定為汽車產業轉型升級的主要方向，其發展空間非常廣闊。

為鞏固和擴大新能源汽車的發展優勢，進一步優化產業佈局。今年1至4月份，新能源汽車的產銷量分別達到了229.1萬輛和222.2萬輛，同比增長了42.8%。新能源汽車的出口量也增長了170%，達到了34.8萬輛。此次延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，相當於給中國新能源汽車市場注入了一劑「強心針」，彌補了新能源汽車補貼政策退出後的影響。此外，電動車製造商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克剛結束了訪華行程，他在北京期間同中國多名官員會晤，有望繼續推動國內新能源汽車發展。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]

上 / 下一篇新聞